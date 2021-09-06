https://ria.ru/20210906/sportobekty-1748913797.html

Руденя: в Тверской области построят 12 крупных спортивных объектов

Руденя: в Тверской области построят 12 крупных спортивных объектов - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя: в Тверской области построят 12 крупных спортивных объектов

До 2026 года в Тверской области запланировано строительство не менее 12 крупных спортивных объектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:52

2021-09-06T17:52

2021-09-06T17:53

тверская область

вышний волочек

кимры

калязин

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. До 2026 года в Тверской области запланировано строительство не менее 12 крупных спортивных объектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026"."Важнейшей частью работы по повышению качества жизни в регионе является развитие сферы физической культуры и спорта", - сказал Руденя.По его словам, планируется построить два ледовых дворца в Торжке и Вышнем Волочке, крытый футбольный манеж в Твери, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах."В городе Твери будет реконструирован стадион "Центральный", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20210820/olimpiytsy-1746593758.html

вышний волочек

кимры

калязин

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вышний волочек, кимры, калязин, игорь руденя