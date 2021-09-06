https://ria.ru/20210906/soprotivlenie-1748858163.html
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам - РИА Новости, 06.09.2021
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам
Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:16
2021-09-06T13:16
2021-09-06T17:27
в мире
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746768995_0:206:2900:1837_1920x0_80_0_0_089b241a29f30c1289019346690f72bf.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*.Полевой командир добавил, что, если этого не произойдет, Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет изолирован политически и экономически.По словам Масуда, недавние столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против афганцев."Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по численности населения. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как Панджшерский Лев. Основу его войск составляют местные таджики.Ранее талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Сопротивление опровергло эти сообщения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210906/vitse-prezident-1748831303.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746768995_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fdc6dfb10e800369e70a6b88d6e91ea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан
13:16 06.09.2021 (обновлено: 17:27 06.09.2021)
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам
Лидер сопротивления в Панджшере Масуд призвал всех афганцев восстать против талибов
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Лидер сопротивления в Панджшере
Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану
"*.
"Где бы вы ни были — за границей или в стране, — призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", — сказал он в опубликованной записи.
Полевой командир добавил, что, если этого не произойдет, Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет изолирован политически и экономически.
По словам Масуда, недавние столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против афганцев.
"Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил он.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
" провел наступление и захватил все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула
— один из самых маленьких регионов как по площади, так и по численности населения. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как Панджшерский Лев. Основу его войск составляют местные таджики.
Ранее талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Сопротивление опровергло эти сообщения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.