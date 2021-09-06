https://ria.ru/20210906/soprotivlenie-1748858163.html

Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам

Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам - РИА Новости, 06.09.2021

Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам

Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:16

2021-09-06T13:16

2021-09-06T17:27

в мире

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746768995_0:206:2900:1837_1920x0_80_0_0_089b241a29f30c1289019346690f72bf.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*.Полевой командир добавил, что, если этого не произойдет, Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет изолирован политически и экономически.По словам Масуда, недавние столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против афганцев."Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по численности населения. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как Панджшерский Лев. Основу его войск составляют местные таджики.Ранее талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Сопротивление опровергло эти сообщения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210906/vitse-prezident-1748831303.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан