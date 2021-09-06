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Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам - РИА Новости, 06.09.2021
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам
Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:16
2021-09-06T17:27
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*.Полевой командир добавил, что, если этого не произойдет, Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет изолирован политически и экономически.По словам Масуда, недавние столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против афганцев."Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по численности населения. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как Панджшерский Лев. Основу его войск составляют местные таджики.Ранее талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Сопротивление опровергло эти сообщения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан
13:16 06.09.2021 (обновлено: 17:27 06.09.2021)
 
Лидер сопротивления в Панджшере выступил с обращением к афганцам

Лидер сопротивления в Панджшере Масуд призвал всех афганцев восстать против талибов

© REUTERS / Mohammad IsmailЛидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал сограждан сопротивляться "Талибану"*.

"Где бы вы ни были — за границей или в стране, — призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", — сказал он в опубликованной записи.

Полевой командир добавил, что, если этого не произойдет, Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет изолирован политически и экономически.
По словам Масуда, недавние столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против афганцев.
"Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил он.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 11:13Захват власти в Афганистане талибами
Источник: вице-президент Афганистана вернется в страну

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив об окончании двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по численности населения. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как Панджшерский Лев. Основу его войск составляют местные таджики.
Ранее талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Сопротивление опровергло эти сообщения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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