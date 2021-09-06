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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/serial-1748825544.html
Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube
Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube - РИА Новости, 06.09.2021
Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube
Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:54
2021-09-06T12:16
культура
youtube
маша и медведи
анимаккорд
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord."Российский мультсериал "Маша и Медведь" производства студии Animaccord преодолел новый рубеж в сто миллиардов просмотров на YouTube со всего мира. Сегодня "Маша и Медведь" насчитывают тысячу просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более одного миллиона лет", — говорится в сообщении.В релизе также отмечают, что пять каналов анимационного шоу — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили "бриллиантовые награды "кнопки" YouTube (Diamond Creator Awards)". "Маша и Медведь" и YouTube росли одновременно, и запуск мультсериала еще на ранних этапах развития платформы стал одним из основных причин ее популярности сейчас. Animaccord также был одним из первых правообладателей YouTube, отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, аудитория сериала "Маша и Медведь", первая серия которого вышла в 2009 году, стремительно растет во всех странах и сейчас. На конец 2020 года канал шоу на английском языке "более чем удвоил количество своих подписчиков по сравнению с тем же периодом в 2019 году (с десяти миллионов подписчиков до 20 миллионов)".Мультсериал — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube с более чем 4,4 миллиарда просмотров. "Маша и Медведь" также занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире (Parrot Analytics, август 2021)", — отмечается в сообщении."Маша и Медведь" – анимационный сериал студии Animaccord, переведен на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html
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youtube, маша и медведи, анимаккорд, новости культуры, кино и сериалы
11:54 06.09.2021 (обновлено: 12:16 06.09.2021)
 

Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube

© Изображение предоставлено компанией AnimaccorСерия "Крик победы" мультсериала "Маша и Медведь"
Серия Крик победы мультсериала Маша и Медведь
© Изображение предоставлено компанией Animaccor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord.
"Российский мультсериал "Маша и Медведь" производства студии Animaccord преодолел новый рубеж в сто миллиардов просмотров на YouTube со всего мира. Сегодня "Маша и Медведь" насчитывают тысячу просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более одного миллиона лет", — говорится в сообщении.
В релизе также отмечают, что пять каналов анимационного шоу — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили "бриллиантовые награды "кнопки" YouTube (Diamond Creator Awards)".
"Маша и Медведь" и YouTube росли одновременно, и запуск мультсериала еще на ранних этапах развития платформы стал одним из основных причин ее популярности сейчас. Animaccord также был одним из первых правообладателей YouTube, отметили в пресс-службе.

"Маша и Медведь" прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента. Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям", — приводят слова главы YouTube в России Анны Данишевской.

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По данным пресс-службы, аудитория сериала "Маша и Медведь", первая серия которого вышла в 2009 году, стремительно растет во всех странах и сейчас. На конец 2020 года канал шоу на английском языке "более чем удвоил количество своих подписчиков по сравнению с тем же периодом в 2019 году (с десяти миллионов подписчиков до 20 миллионов)".
"А сейчас насчитывая более 28 миллионов зрителей", — говорится в релизе.
Мультсериал — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube с более чем 4,4 миллиарда просмотров. "Маша и Медведь" также занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире (Parrot Analytics, август 2021)", — отмечается в сообщении.
"Маша и Медведь" – анимационный сериал студии Animaccord, переведен на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире
 
КультураYouTubeМаша и МедведиАнимаккордНовости культурыКино и сериалы
 
 
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