https://ria.ru/20210906/serial-1748825544.html

Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube

Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube - РИА Новости, 06.09.2021

Сериал "Маша и Медведь" набрал более ста миллиардов просмотров на YouTube

Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:54

2021-09-06T11:54

2021-09-06T12:16

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маша и медведи

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord."Российский мультсериал "Маша и Медведь" производства студии Animaccord преодолел новый рубеж в сто миллиардов просмотров на YouTube со всего мира. Сегодня "Маша и Медведь" насчитывают тысячу просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более одного миллиона лет", — говорится в сообщении.В релизе также отмечают, что пять каналов анимационного шоу — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили "бриллиантовые награды "кнопки" YouTube (Diamond Creator Awards)". "Маша и Медведь" и YouTube росли одновременно, и запуск мультсериала еще на ранних этапах развития платформы стал одним из основных причин ее популярности сейчас. Animaccord также был одним из первых правообладателей YouTube, отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, аудитория сериала "Маша и Медведь", первая серия которого вышла в 2009 году, стремительно растет во всех странах и сейчас. На конец 2020 года канал шоу на английском языке "более чем удвоил количество своих подписчиков по сравнению с тем же периодом в 2019 году (с десяти миллионов подписчиков до 20 миллионов)".Мультсериал — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube с более чем 4,4 миллиарда просмотров. "Маша и Медведь" также занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире (Parrot Analytics, август 2021)", — отмечается в сообщении."Маша и Медведь" – анимационный сериал студии Animaccord, переведен на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

https://ria.ru/20210228/arktika-1599323763.html

https://ria.ru/20210812/mashaimedved-1745441653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, маша и медведи, анимаккорд, новости культуры, кино и сериалы