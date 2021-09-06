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В Ростове-на-Дону задержали похитителей кешбэка за билеты на поезда
В Ростове-на-Дону задержали похитителей кешбэка за билеты на поезда - РИА Новости, 06.09.2021
В Ростове-на-Дону задержали похитителей кешбэка за билеты на поезда
Сотрудники транспортной полиции задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с возвратом дорогих билетов на поезда в Ростове-на-Дону, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:28
2021-09-06T16:28
происшествия
ростов-на-дону
скфо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с возвратом дорогих билетов на поезда в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.По данным ведомства, криминальный бизнес был построен на возможности похитить предоставляемый продавцом билетов и некоторыми банками кешбэк, также фигуранты присваивали другие бонусы, которые было возможно конвертировать в деньги."Получив поощрительные выплаты за приобретение дорогостоящих билетов на поезда дальнего следования, злоумышленники подавали заявления на возврат полной стоимости поездки. При этом с помощью соучастника из числа сотрудников транспортной компании этот процесс оформлялся с нарушением установленных правил. Деньги направлялись на банковские карты, отличающиеся от тех, с которых осуществлялась первоначальная покупка. Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.Согласно оперативной информации, за год участники незаконной схемы приобретали и впоследствии возвращали более 35 тысяч билетов, ущерб составил несколько миллионов рублей. Дома у фигурантов правоохранители обнаружили более 1,3 тысячи банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тысяч железнодорожных билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате денег.Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/yamal-1748881477.html
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происшествия, ростов-на-дону, скфо
16:28 06.09.2021
 
В Ростове-на-Дону задержали похитителей кешбэка за билеты на поезда

В Ростове-на-Дону задержали трех похитителей кешбэка за билеты на поезда

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с возвратом дорогих билетов на поезда в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.
По данным ведомства, криминальный бизнес был построен на возможности похитить предоставляемый продавцом билетов и некоторыми банками кешбэк, также фигуранты присваивали другие бонусы, которые было возможно конвертировать в деньги.
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"Получив поощрительные выплаты за приобретение дорогостоящих билетов на поезда дальнего следования, злоумышленники подавали заявления на возврат полной стоимости поездки. При этом с помощью соучастника из числа сотрудников транспортной компании этот процесс оформлялся с нарушением установленных правил. Деньги направлялись на банковские карты, отличающиеся от тех, с которых осуществлялась первоначальная покупка. Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.
Согласно оперативной информации, за год участники незаконной схемы приобретали и впоследствии возвращали более 35 тысяч билетов, ущерб составил несколько миллионов рублей. Дома у фигурантов правоохранители обнаружили более 1,3 тысячи банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тысяч железнодорожных билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате денег.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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