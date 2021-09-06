12:26 06.09.2021 (обновлено: 12:27 06.09.2021)
Источник назвал дату запуска с Байконура "Союза" со спутниками OneWeb
Источник: ракету "Союз" со спутниками OneWeb запустят с Байконура 14 сентября
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур планируется вечером 14 сентября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт намечается в 21.07 мск", - сказал собеседник агентства.
В конце августа "Роскосмос" сообщил о доставке 34 спутников OneWeb на космодром.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже пять. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже девять: три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 288 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.