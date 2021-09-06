https://ria.ru/20210906/raketa-1748846636.html

Источник назвал дату запуска с Байконура "Союза" со спутниками OneWeb

Источник назвал дату запуска с Байконура "Союза" со спутниками OneWeb - РИА Новости, 06.09.2021

Источник назвал дату запуска с Байконура "Союза" со спутниками OneWeb

Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур планируется вечером 14 сентября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:26

2021-09-06T12:26

2021-09-06T12:27

байконур (город)

союз

космос - риа наука

земля

oneweb

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур планируется вечером 14 сентября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Старт намечается в 21.07 мск", - сказал собеседник агентства.В конце августа "Роскосмос" сообщил о доставке 34 спутников OneWeb на космодром.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже пять. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже девять: три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 288 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), союз, космос - риа наука, земля, oneweb