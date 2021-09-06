https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html

Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города

Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:11

2021-09-06T00:11

2021-09-06T00:44

общество

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на новые города в Сибири.Он отметил, что необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является наличие природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов."В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", - отметил он.Шойгу пояснил, что речь идет о долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Основным источником инвестиций в проект строительства новых городов в Сибири, наряду с государственными средствами, должны стать частные. За госсредства планируется возвести базовую инфраструктуру, обеспечить транспортную доступность. Государство создаст стабильный оптимальный налоговый режим и обеспечит грамотное территориальное планирование.

https://ria.ru/20210906/goroda-1748798185.html

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2021

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общество, сергей шойгу, владимир путин