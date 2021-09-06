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Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города
Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города - РИА Новости, 06.09.2021
Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:11
2021-09-06T00:44
общество
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на новые города в Сибири.Он отметил, что необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является наличие природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов."В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", - отметил он.Шойгу пояснил, что речь идет о долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Основным источником инвестиций в проект строительства новых городов в Сибири, наряду с государственными средствами, должны стать частные. За госсредства планируется возвести базовую инфраструктуру, обеспечить транспортную доступность. Государство создаст стабильный оптимальный налоговый режим и обеспечит грамотное территориальное планирование.
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общество, сергей шойгу, владимир путин
00:11 06.09.2021 (обновлено: 00:44 06.09.2021)
 
Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города

Шойгу рассказал, как отреагировал Путин на фразу об отсутствии средств на новые города

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал возражение одного из участников совещания об отсутствии средств на новые города в Сибири.
"На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто, сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет", - сказал Шойгу в интервью РБК.
Он отметил, что необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является наличие природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов.
"В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", - отметил он.
Шойгу пояснил, что речь идет о долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Основным источником инвестиций в проект строительства новых городов в Сибири, наряду с государственными средствами, должны стать частные. За госсредства планируется возвести базовую инфраструктуру, обеспечить транспортную доступность. Государство создаст стабильный оптимальный налоговый режим и обеспечит грамотное территориальное планирование.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
00:07
Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города
 
ОбществоСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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