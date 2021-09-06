https://ria.ru/20210906/protsess-1748807362.html

Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс

Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс - РИА Новости, 06.09.2021

Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T06:28

2021-09-06T06:28

2021-09-06T09:03

общество

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

дальний восток

фонд президентских грантов

валерий фальков

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили на Дальнем Востоке, в том числе во время Хабаровского процесса.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому судебному процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.Министр отметил, что история важна не только для подготовки школьников, но и студентов."Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило", - добавил Фальков.В ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/pedagogi-1748806984.html

япония

хабаровск

дальний восток

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общество, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, валерий фальков, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", без срока давности