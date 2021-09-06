06:28 06.09.2021 (обновлено: 09:03 06.09.2021)
Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс
Фальков: перед институтами стоит задача по исследованию Хабаровского процесса
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества "Новое Знание"
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили на Дальнем Востоке, в том числе во время Хабаровского процесса.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому судебному процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
"Мы и как исследовательскую задачу для наших институтов рассматриваем те события, которые происходили на Дальнем Востоке. Одним из значимых фрагментов истории является Хабаровский процесс", - сказал Фальков журналистам.
Министр отметил, что история важна не только для подготовки школьников, но и студентов.
"Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило", - добавил Фальков.
В ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.