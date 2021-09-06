Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/protsess-1748807362.html
Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс
Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс - РИА Новости, 06.09.2021
Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T06:28
2021-09-06T09:03
общество
япония
хабаровск
вторая мировая война (1939-1945)
дальний восток
фонд президентских грантов
валерий фальков
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89114987db98c2d8c7d8336ab0d91140.jpg
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили на Дальнем Востоке, в том числе во время Хабаровского процесса.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому судебному процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.Министр отметил, что история важна не только для подготовки школьников, но и студентов."Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило", - добавил Фальков.В ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
https://ria.ru/20210906/pedagogi-1748806984.html
япония
хабаровск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464195_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b0733f09fa9c40ec1eb30f41cc994c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, валерий фальков, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", без срока давности
06:28 06.09.2021 (обновлено: 09:03 06.09.2021)
 
Фальков рассказал, кто должен исследовать Хабаровский процесс

Фальков: перед институтами стоит задача по исследованию Хабаровского процесса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества "Новое Знание"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества Новое Знание - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что перед институтами стоит исследовательская задача по изучению событий, которые происходили на Дальнем Востоке, в том числе во время Хабаровского процесса.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому судебному процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.

"Мы и как исследовательскую задачу для наших институтов рассматриваем те события, которые происходили на Дальнем Востоке. Одним из значимых фрагментов истории является Хабаровский процесс", - сказал Фальков журналистам.

Министр отметил, что история важна не только для подготовки школьников, но и студентов.
"Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило", - добавил Фальков.
В ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 06:20
В Минпросвещения посоветовали педагогам подход в преподавании истории войн
 
ОбществоЯпонияХабаровскВторая мировая война (1939-1945)Дальний ВостокФонд президентских грантовВалерий ФальковФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"Без срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния