Новая пожарная часть открылась в Липецка
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Новая пожарно-спасательная часть, отвечающая за безопасность всей Левобережной части Липецка, открылась в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов, побывавший на открытии объекта.
Губернатор уточнил, что новая пожарно-спасательная часть возникла на месте старой после масштабной реконструкции. В здании расположены учебные классы для профессиональной подготовки, мастерские, раздевалка, склады. На территории части создан учебно-тренировочный комплекс для отработки профессиональных навыков 59 пожарных, служащих на ее территории. В диспетчерской, актовом зале, комнате отдыха и кабинетах части - современная оргтехника и мебель. Важно, что автопарк пожарных пополнили новые машины - три автомобиля, две автоцистерны и одна машина с автолестницей. Кроме этого получено новое оборудование, в частности современные спасательные ранцы. По словам Игоря Артамонова, это новый уровень обеспечения пожарно-спасательной службы для выполнения любых аварийно-спасательных работ.
"Открытие новых спасательных частей и постов, обеспечивающих безопасность жителей региона – это очень важное событие для нас. Слава Богу, в области нет серьезных ЧП и большая заслуга в этом наших пожарных. Всего вам хорошего в вашей работе", – сказал на церемонии открытии глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что с этого дня в области действует 46 пожарно-спасательных частей. Помимо липецкой, еще четыре поста открылись сегодня в Данковском, Усманском, Добринском и Грязинском районах.
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