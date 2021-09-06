https://ria.ru/20210906/pozhar-1748919113.html

В Саратовской области два человека погибли при пожаре

В Саратовской области два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 06.09.2021

В Саратовской области два человека погибли при пожаре

Пожар произошел в понедельник в жилом доме близ города Балаково Саратовской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:18

2021-09-06T18:18

2021-09-06T23:07

происшествия

балаково

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_fea123be3f2363ddeab406982d848fb7.jpg

САРАТОВ, 6 сен - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в жилом доме близ города Балаково Саратовской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в селе Быков Отрог поступило в 16.08 (15.08 мск)."Площадь пожара - 55 квадратных метров. В 17.25 (16.25 мск) - ликвидация открытого горения. При тушении обнаружены два трупа, предварительно, мужчины и женщины", - сказали в пресс-службе.Региональное управление СК РФ сообщило, что, по предварительным данным, 65-летняя местная жительница, находясь в гостях у соседки, увидела дым из своего дома и бросилась спасать 41-летнего сына, который, предположительно, в тот момент выпивал алкогольные напитки, лежа на диване, в результате оба погибли. При этом соседка сразу же вызвала пожарных, которые потушили огонь. Очаг возгорания находился в прихожей.Следователи проводят проверку и устанавливают причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20210906/otravlenie-1748917785.html

https://ria.ru/20210815/pozhar-1745788554.html

балаково

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балаково, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия