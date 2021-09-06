18:18 06.09.2021 (обновлено: 23:07 06.09.2021)
В Саратовской области два человека погибли при пожаре
МЧС: два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
САРАТОВ, 6 сен - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в жилом доме близ города Балаково Саратовской области, погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Быков Отрог поступило в 16.08 (15.08 мск).
"Площадь пожара - 55 квадратных метров. В 17.25 (16.25 мск) - ликвидация открытого горения. При тушении обнаружены два трупа, предварительно, мужчины и женщины", - сказали в пресс-службе.
Региональное управление СК РФ сообщило, что, по предварительным данным, 65-летняя местная жительница, находясь в гостях у соседки, увидела дым из своего дома и бросилась спасать 41-летнего сына, который, предположительно, в тот момент выпивал алкогольные напитки, лежа на диване, в результате оба погибли. При этом соседка сразу же вызвала пожарных, которые потушили огонь. Очаг возгорания находился в прихожей.
Следователи проводят проверку и устанавливают причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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