https://ria.ru/20210906/posolstva-1748881614.html

Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров

Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров - РИА Новости, 06.09.2021

Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров

Диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств "топчется на месте", Вашингтон в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:22

2021-09-06T15:22

2021-09-06T15:22

политика

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств "топчется на месте", Вашингтон в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, чтобы выторговать себе односторонние преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что РФ попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в США и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран, в частности, "российский персонал, который выполняет функции, по сути дела, дипломатические"."У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества", - добавил министр.

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

сша

россия

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политика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия