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Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров
Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров - РИА Новости, 06.09.2021
Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров
Диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств "топчется на месте", Вашингтон в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:22
2021-09-06T15:22
политика
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств "топчется на месте", Вашингтон в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, чтобы выторговать себе односторонние преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что РФ попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в США и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран, в частности, "российский персонал, который выполняет функции, по сути дела, дипломатические"."У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества", - добавил министр.
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политика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
15:22 06.09.2021
 
Диалог России и США по работе посольств топчется на месте, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: диалог России и США по возобновлению работы посольств топчется на месте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств "топчется на месте", Вашингтон в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, чтобы выторговать себе односторонние преимущества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счету", - сказал Лавров журналистам.
Он напомнил, что РФ попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в США и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран, в частности, "российский персонал, который выполняет функции, по сути дела, дипломатические".
"У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества", - добавил министр.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Посол России в США Антонов: такого обращения с собой мы терпеть не намерены
 
ПолитикаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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