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В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"
В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы" - РИА Новости, 06.09.2021
В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"
Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:58
2021-09-06T19:20
в мире
безопасность
белоруссия
польша
нато
военные учения - безопасность
военные
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на языке силы".Автор материала, журналист и издатель Петар Петрович охарактеризовал маневры как "вызывающие тревогу"."Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. &lt;…&gt; НАТО следует повысить активность в этом регионе", — заключает он.Практическая фаза учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В них будут задействованы около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей. В маневрах, помимо прочего, участвуют около двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС, а также других дружественных государств.Во время предстоящих учений будут отрабатываться действия, направленные на обеспечение безопасности Союзного государства. Как отметил на минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко, Москва и Минск намерены "посмотреть, насколько слажены вооруженные силы". Также президент выразил недоумение из-за озабоченности на Западе, которую вызвали маневры, а в России не раз подчеркивали, что они не несут угрозы третьим странам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210905/polsha-1748731943.html
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в мире, безопасность, белоруссия, польша, нато, военные учения - безопасность, военные, россия, "запад-2021" (военные учения)
18:58 06.09.2021 (обновлено: 19:20 06.09.2021)
 
В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"

Польское издание Tygodnik TVP призвало говорить с Россией на языке силы

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на языке силы".
Автор материала, журналист и издатель Петар Петрович охарактеризовал маневры как "вызывающие тревогу".
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5 сентября, 03:05
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
"Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе", — заключает он.
Практическая фаза учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В них будут задействованы около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей. В маневрах, помимо прочего, участвуют около двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС, а также других дружественных государств.
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Во время предстоящих учений будут отрабатываться действия, направленные на обеспечение безопасности Союзного государства. Как отметил на минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко, Москва и Минск намерены "посмотреть, насколько слажены вооруженные силы". Также президент выразил недоумение из-за озабоченности на Западе, которую вызвали маневры, а в России не раз подчеркивали, что они не несут угрозы третьим странам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:57
НАТО призвала Россию и Белоруссию "действовать предсказуемо"
 
В миреБезопасностьБелоруссияПольшаНАТОВоенные учения - БезопасностьВоенныеРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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