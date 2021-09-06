https://ria.ru/20210906/pogovorit-1748925853.html

В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"

В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы" - РИА Новости, 06.09.2021

В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"

Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:58

2021-09-06T18:58

2021-09-06T19:20

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на языке силы".Автор материала, журналист и издатель Петар Петрович охарактеризовал маневры как "вызывающие тревогу"."Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе", — заключает он.Практическая фаза учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В них будут задействованы около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей. В маневрах, помимо прочего, участвуют около двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС, а также других дружественных государств.Во время предстоящих учений будут отрабатываться действия, направленные на обеспечение безопасности Союзного государства. Как отметил на минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко, Москва и Минск намерены "посмотреть, насколько слажены вооруженные силы". Также президент выразил недоумение из-за озабоченности на Западе, которую вызвали маневры, а в России не раз подчеркивали, что они не несут угрозы третьим странам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210905/polsha-1748731943.html

https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html

https://ria.ru/20210903/nato-1748578849.html

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в мире, безопасность, белоруссия, польша, нато, военные учения - безопасность, военные, россия, "запад-2021" (военные учения)