18:58 06.09.2021 (обновлено: 19:20 06.09.2021)
В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"
Польское издание Tygodnik TVP призвало говорить с Россией на языке силы
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Польское издание Tygodnik TVP опубликовало статью о белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" и заявило о необходимости говорить с Москвой "на языке силы".
Автор материала, журналист и издатель Петар Петрович охарактеризовал маневры как "вызывающие тревогу".
"Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе", — заключает он.
Практическая фаза учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В них будут задействованы около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей. В маневрах, помимо прочего, участвуют около двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС, а также других дружественных государств.
Во время предстоящих учений будут отрабатываться действия, направленные на обеспечение безопасности Союзного государства. Как отметил на минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко, Москва и Минск намерены "посмотреть, насколько слажены вооруженные силы". Также президент выразил недоумение из-за озабоченности на Западе, которую вызвали маневры, а в России не раз подчеркивали, что они не несут угрозы третьим странам.
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