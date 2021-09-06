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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748911771.html
Источник: мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября
Источник: мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября
Мемориал в честь легендарного русского полководца и государственного деятеля князя Александра Невского откроют на Чудском озере 11 сентября, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:45
2021-09-06T18:02
общество
история
наука
псковская область
александр невский
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
культура
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мемориал в честь легендарного русского полководца и государственного деятеля князя Александра Невского откроют на Чудском озере 11 сентября, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник."Церемония открытия мемориала в честь Александра Невского запланирована на 11 сентября. Ориентировочное время начала мероприятия - 14.00", - сказал собеседник агентства.По словам источника, в церемонии открытия примут участие представители Минобороны РФ, руководство Российского военно-исторического общества и другие высокопоставленные гости.Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" создан по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).Мемориал установлен РВИО при поддержке Минобороны РФ в деревне Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера.Скульптурная композиция состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть "спешившихся витязей", наверху флаговая группа, а под ногами - доспехи поверженного врага. Композиция создана скульпторами Виталием Шановым в соавторстве с супругой Дарьей Успенской. Общая высота мемориала (с флаговой группой) составит 15 метров.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.
https://ria.ru/20210528/istoriya-1734575907.html
https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html
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общество, история, наука, псковская область, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), россия
17:45 06.09.2021 (обновлено: 18:02 06.09.2021)
 
Источник: мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября

Источник: мемориал полководцу Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября

© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкПамятник Александру Невскому в Калининграде
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мемориал в честь легендарного русского полководца и государственного деятеля князя Александра Невского откроют на Чудском озере 11 сентября, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.
"Церемония открытия мемориала в честь Александра Невского запланирована на 11 сентября. Ориентировочное время начала мероприятия - 14.00", - сказал собеседник агентства.
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По словам источника, в церемонии открытия примут участие представители Минобороны РФ, руководство Российского военно-исторического общества и другие высокопоставленные гости.
Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" создан по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).
Мемориал установлен РВИО при поддержке Минобороны РФ в деревне Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера.
Скульптурная композиция состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть "спешившихся витязей", наверху флаговая группа, а под ногами - доспехи поверженного врага. Композиция создана скульпторами Виталием Шановым в соавторстве с супругой Дарьей Успенской. Общая высота мемориала (с флаговой группой) составит 15 метров.
Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.
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КультураОбществоисторияНаукаПсковская областьАлександр НевскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
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