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Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве
Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве - РИА Новости, 06.09.2021
Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве
Любые подобные акции, как демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице, являются предательством родных друг другу народов,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:26
2021-09-06T16:26
в мире
украина
киев
москва
госдума рф
елена ямпольская
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Любые подобные акции, как демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице, являются предательством родных друг другу народов, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского городского совета.По ее словам, тут вопрос не в одном конкретном памятнике, а в том, что, отрицая общую историю двух абсолютно родных народов - российского и украинского, отрицая в том числе ее советский период, по какой-то причине современная Украина берет на вооружение методы раннего большевизма - "крайнего и агрессивного".Преимущество России в этом вопросе, считает депутат, заключается в сохранении здравого смысла и памяти, а также умении отделять нынешнюю украинскую власть от украинского народа."Мы же ничего не сносим, ничего не переименовываем. Сколько всего у нас в Москве посвящено Киеву - памятник городу-герою на аллее славы в Александровском саду, Киевский вокзал, станция метро Киевская, гостиница Украина, Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко, памятник Тарасу Шевченко, который стоял еще с 1960-х годов, потом был реставрирован и возвращен на прежнее место. На Украинском бульваре есть достаточно новая скульптура "Содружество". Это все стоит, это все не переименовано и не снесено. И это абсолютно правильная позиция, на мой взгляд", - добавила она.Парламентарий выразила надежду на то, что происходящая на Украине "ментальная оккупация", в конечном счете пройдет."Отказываться от своих, предавать своих - это последнее, что можно делать. Мы фактически один народ. Во всяком случае мы очень близки. Мы родные друг другу как народы. Поэтому любые подобные акции - это предательство родных", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748891757.html
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в мире, украина, киев, москва, госдума рф, елена ямпольская, россия
16:26 06.09.2021
 
Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве

Депутат Госдумы Ямпольская о демонтаже знака дружбы с Москвой: у Украины "снесло башню"

© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Любые подобные акции, как демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице, являются предательством родных друг другу народов, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского городского совета.
"Сносят там, где у кого-то снесло - мозг, крышу, башню. Когда снесло, то там начинают активно сносить и памятники материальные, и общую память в целом. То, что происходит в последние годы на Украине, это, конечно, уже не к политологам надо обращаться, не к экспертам, а к учебнику по психиатрии", - рассказала РИА Новости Ямпольская.
По ее словам, тут вопрос не в одном конкретном памятнике, а в том, что, отрицая общую историю двух абсолютно родных народов - российского и украинского, отрицая в том числе ее советский период, по какой-то причине современная Украина берет на вооружение методы раннего большевизма - "крайнего и агрессивного".
Преимущество России в этом вопросе, считает депутат, заключается в сохранении здравого смысла и памяти, а также умении отделять нынешнюю украинскую власть от украинского народа.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:18
В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве
"Мы же ничего не сносим, ничего не переименовываем. Сколько всего у нас в Москве посвящено Киеву - памятник городу-герою на аллее славы в Александровском саду, Киевский вокзал, станция метро Киевская, гостиница Украина, Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко, памятник Тарасу Шевченко, который стоял еще с 1960-х годов, потом был реставрирован и возвращен на прежнее место. На Украинском бульваре есть достаточно новая скульптура "Содружество". Это все стоит, это все не переименовано и не снесено. И это абсолютно правильная позиция, на мой взгляд", - добавила она.
Парламентарий выразила надежду на то, что происходящая на Украине "ментальная оккупация", в конечном счете пройдет.
"Отказываться от своих, предавать своих - это последнее, что можно делать. Мы фактически один народ. Во всяком случае мы очень близки. Мы родные друг другу как народы. Поэтому любые подобные акции - это предательство родных", - подчеркнула она.
Памятник дружбе с Москвой демонтирован в Голосеевском районе Киева - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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