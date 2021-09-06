https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748893786.html

Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве

Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве - РИА Новости, 06.09.2021

Ямпольская оценила снос памятника в честь дружбы с Москвой в Киеве

Любые подобные акции, как демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице, являются предательством родных друг другу народов,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:26

2021-09-06T16:26

2021-09-06T16:26

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Любые подобные акции, как демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице, являются предательством родных друг другу народов, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского городского совета.По ее словам, тут вопрос не в одном конкретном памятнике, а в том, что, отрицая общую историю двух абсолютно родных народов - российского и украинского, отрицая в том числе ее советский период, по какой-то причине современная Украина берет на вооружение методы раннего большевизма - "крайнего и агрессивного".Преимущество России в этом вопросе, считает депутат, заключается в сохранении здравого смысла и памяти, а также умении отделять нынешнюю украинскую власть от украинского народа."Мы же ничего не сносим, ничего не переименовываем. Сколько всего у нас в Москве посвящено Киеву - памятник городу-герою на аллее славы в Александровском саду, Киевский вокзал, станция метро Киевская, гостиница Украина, Украинский бульвар, набережная Тараса Шевченко, памятник Тарасу Шевченко, который стоял еще с 1960-х годов, потом был реставрирован и возвращен на прежнее место. На Украинском бульваре есть достаточно новая скульптура "Содружество". Это все стоит, это все не переименовано и не снесено. И это абсолютно правильная позиция, на мой взгляд", - добавила она.Парламентарий выразила надежду на то, что происходящая на Украине "ментальная оккупация", в конечном счете пройдет."Отказываться от своих, предавать своих - это последнее, что можно делать. Мы фактически один народ. Во всяком случае мы очень близки. Мы родные друг другу как народы. Поэтому любые подобные акции - это предательство родных", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748891757.html

https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748885062.html

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в мире, украина, киев, москва, госдума рф, елена ямпольская, россия