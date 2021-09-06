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В Саратове отравились пятеро воспитанников детского сада
В Саратове отравились пятеро воспитанников детского сада - РИА Новости, 06.09.2021
В Саратове отравились пятеро воспитанников детского сада
Признаки пищевого отравления выявлены у пяти воспитанников детского сада в Саратове, трем из них потребовалась медицинская помощь, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:07
2021-09-06T18:07
происшествия
саратов
саратовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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САРАТОВ, 6 сен - РИА Новости. Признаки пищевого отравления выявлены у пяти воспитанников детского сада в Саратове, трем из них потребовалась медицинская помощь, сообщил заместитель главы администрации города Александр Бурмак.Он рассказал, что выезжал в понедельник в детский сад №203 для проверки информации об отравлении. По словам чиновника, в группе, где у воспитанников выявлены признаки пищевого отравления, обучаются 13 детей."Сегодня отсутствуют семь человек: два ребенка не ходят в детский сад с 1 сентября по заявлению родителей, у пятерых имеются признаки кишечного расстройства, трое из них обратились за оказанием медицинской помощи… Ввиду отсутствия по болезни более 20% обучающихся принято решение о закрытии группы для проведения всех необходимых мероприятий", - написал Бурмак в соцсети Instagram.Он отметил, что родители заболевших детей до понедельника не обращались с жалобами в детский сад, поэтому ситуацию выявили только утром."Прокуратурой Саратова с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Саратовской области проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины недомогания детей, законность организации работы при организации питания несовершеннолетних, а также охраны их жизни и здоровья во время образовательного процесса. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что проверка организована по поручению главы ведомства Сергея Филипенко.
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происшествия, саратов, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
18:07 06.09.2021
 
В Саратове отравились пятеро воспитанников детского сада

В Саратове у пятерых воспитанников детского сада выявили признаки пищевого отравления

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 сен - РИА Новости. Признаки пищевого отравления выявлены у пяти воспитанников детского сада в Саратове, трем из них потребовалась медицинская помощь, сообщил заместитель главы администрации города Александр Бурмак.
Он рассказал, что выезжал в понедельник в детский сад №203 для проверки информации об отравлении. По словам чиновника, в группе, где у воспитанников выявлены признаки пищевого отравления, обучаются 13 детей.
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"Сегодня отсутствуют семь человек: два ребенка не ходят в детский сад с 1 сентября по заявлению родителей, у пятерых имеются признаки кишечного расстройства, трое из них обратились за оказанием медицинской помощи… Ввиду отсутствия по болезни более 20% обучающихся принято решение о закрытии группы для проведения всех необходимых мероприятий", - написал Бурмак в соцсети Instagram.
Он отметил, что родители заболевших детей до понедельника не обращались с жалобами в детский сад, поэтому ситуацию выявили только утром.
"Прокуратурой Саратова с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Саратовской области проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины недомогания детей, законность организации работы при организации питания несовершеннолетних, а также охраны их жизни и здоровья во время образовательного процесса. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что проверка организована по поручению главы ведомства Сергея Филипенко.
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