Спецслужбам Палестины предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента
Спецслужбам Палестины в Хевроне предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ГАЗА, 6 сен - РИА Новости. Всем сотрудникам сил безопасности в палестинском Хевроне, участвовавшим в аресте диссидента Низара Баната, который скончался вскоре после задержания, предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, сообщило агентство Wafa со ссылкой на заявление главы сил безопасности Палестины Талаля Двиката.
"Палестинская администрация решила предъявить обвинения всем участникам ареста гражданина Низара Баната, все 14 обвиняемых являются сотрудниками Службы превентивной безопасности в Хевроне", - заявил Двикат, чьи слова приводит агентство.
"Командующему сотрудников, которые участвовали в аресте, также были предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, злоупотреблении властью и нарушении военных инструкций", - добавил он.
Назар Банат скончался 24 июня после того, как был арестован сотрудниками службы безопасности в доме его родственников возле города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Смерть 43-летнего диссидента вызвала широкое осуждение в палестинском обществе. Семья покойного заявила, что Банат был избит до смерти. По автономии прокатилась волна акций протеста в связи с гибелью оппозиционера. Международная организация Amnesty International потребовала у Палестинской национальной администрации (ПНА) немедленно провести прозрачное и честное расследование обстоятельств смерти активиста для привлечения виновных к ответственности.
Палестинская администрация сформировала комиссию по расследованию гибели Баната во главе с министром юстиции, который объявил после расследования, что смерть наступила не от естественных причин.
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