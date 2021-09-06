Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/obvineniya-1748932215.html
Спецслужбам Палестины предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента
Спецслужбам Палестины предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента - РИА Новости, 06.09.2021
Спецслужбам Палестины предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента
Всем сотрудникам сил безопасности в палестинском Хевроне, участвовавшим в аресте диссидента Низара Баната, который скончался вскоре после задержания,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:52
2021-09-06T19:52
в мире
израиль
палестина
хеврон (провинция)
западный берег реки иордан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg
ГАЗА, 6 сен - РИА Новости. Всем сотрудникам сил безопасности в палестинском Хевроне, участвовавшим в аресте диссидента Низара Баната, который скончался вскоре после задержания, предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, сообщило агентство Wafa со ссылкой на заявление главы сил безопасности Палестины Талаля Двиката."Палестинская администрация решила предъявить обвинения всем участникам ареста гражданина Низара Баната, все 14 обвиняемых являются сотрудниками Службы превентивной безопасности в Хевроне", - заявил Двикат, чьи слова приводит агентство."Командующему сотрудников, которые участвовали в аресте, также были предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, злоупотреблении властью и нарушении военных инструкций", - добавил он.Назар Банат скончался 24 июня после того, как был арестован сотрудниками службы безопасности в доме его родственников возле города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Смерть 43-летнего диссидента вызвала широкое осуждение в палестинском обществе. Семья покойного заявила, что Банат был избит до смерти. По автономии прокатилась волна акций протеста в связи с гибелью оппозиционера. Международная организация Amnesty International потребовала у Палестинской национальной администрации (ПНА) немедленно провести прозрачное и честное расследование обстоятельств смерти активиста для привлечения виновных к ответственности.Палестинская администрация сформировала комиссию по расследованию гибели Баната во главе с министром юстиции, который объявил после расследования, что смерть наступила не от естественных причин.
https://ria.ru/20210903/palestintsy-1748628978.html
https://ria.ru/20210903/udary-1748450678.html
израиль
палестина
хеврон (провинция)
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_9c80e5d775041bce1f3c9f3c723c8b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, палестина, хеврон (провинция), западный берег реки иордан
19:52 06.09.2021
 
Спецслужбам Палестины предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента

Спецслужбам Палестины в Хевроне предъявили обвинения в избиении до смерти диссидента

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Читать ria.ru в
ГАЗА, 6 сен - РИА Новости. Всем сотрудникам сил безопасности в палестинском Хевроне, участвовавшим в аресте диссидента Низара Баната, который скончался вскоре после задержания, предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, сообщило агентство Wafa со ссылкой на заявление главы сил безопасности Палестины Талаля Двиката.
"Палестинская администрация решила предъявить обвинения всем участникам ареста гражданина Низара Баната, все 14 обвиняемых являются сотрудниками Службы превентивной безопасности в Хевроне", - заявил Двикат, чьи слова приводит агентство.
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 19:25
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
"Командующему сотрудников, которые участвовали в аресте, также были предъявлены обвинения в избиении, приведшем к смерти, злоупотреблении властью и нарушении военных инструкций", - добавил он.
Назар Банат скончался 24 июня после того, как был арестован сотрудниками службы безопасности в доме его родственников возле города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Смерть 43-летнего диссидента вызвала широкое осуждение в палестинском обществе. Семья покойного заявила, что Банат был избит до смерти. По автономии прокатилась волна акций протеста в связи с гибелью оппозиционера. Международная организация Amnesty International потребовала у Палестинской национальной администрации (ПНА) немедленно провести прозрачное и честное расследование обстоятельств смерти активиста для привлечения виновных к ответственности.
Палестинская администрация сформировала комиссию по расследованию гибели Баната во главе с министром юстиции, который объявил после расследования, что смерть наступила не от естественных причин.
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 03:05
СМИ: Израиль нанес удары по пригороду Дамаска
 
В миреИзраильПалестинаХеврон (провинция)Западный берег реки Иордан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния