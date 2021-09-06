https://ria.ru/20210906/natsprioritet-1748900078.html
Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума
Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума - РИА Новости, 06.09.2021
Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума
Важнейшим итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) стали слова президента России Владимира Путина о дальнейшем развитии Дальнего Востока как национальном... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:47
2021-09-06T16:47
2021-09-06T16:47
экономика
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Важнейшим итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) стали слова президента России Владимира Путина о дальнейшем развитии Дальнего Востока как национальном приоритете, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.Ранее в рамках ВЭФ Путин заявил, что опережающее развитие Дальневосточного федерального округа является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны."Вот в чем было еще важнейшее значение форума - в том, что Владимир Владимирович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к национальному приоритету. Владимир Владимирович - всенародно избранный президент, и мы обязаны его волеизъявление исполнять, поэтому мы будем и дальше работать таким достаточно наступательным образом, создавая все возможности для развития Дальнего Востока", - сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ.Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
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экономика, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума
Трутнев: важнейший итог ВЭФ — слова Путина о развитии Дальнего Востока как нацприоритете