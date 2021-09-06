https://ria.ru/20210906/natsprioritet-1748900078.html

Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума

Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума - РИА Новости, 06.09.2021

Трутнев назвал важнейший итог Восточного экономического форума

Важнейшим итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) стали слова президента России Владимира Путина о дальнейшем развитии Дальнего Востока как национальном... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:47

2021-09-06T16:47

2021-09-06T16:47

экономика

владивосток

владимир путин

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Важнейшим итогом Восточного экономического форума (ВЭФ) стали слова президента России Владимира Путина о дальнейшем развитии Дальнего Востока как национальном приоритете, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.Ранее в рамках ВЭФ Путин заявил, что опережающее развитие Дальневосточного федерального округа является абсолютным долгосрочным приоритетом для страны."Вот в чем было еще важнейшее значение форума - в том, что Владимир Владимирович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к национальному приоритету. Владимир Владимирович - всенародно избранный президент, и мы обязаны его волеизъявление исполнять, поэтому мы будем и дальше работать таким достаточно наступательным образом, создавая все возможности для развития Дальнего Востока", - сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ.Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

владивосток

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)