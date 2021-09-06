Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/nablyudateli-1748928788.html
Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ
Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ - РИА Новости, 06.09.2021
Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ
ЦИК России готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:20
2021-09-06T19:31
политика
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
цик рф
москва
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741438551_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_1d01dc3633285d552862b7e11c1f19b8.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.Ранее в понедельник стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России."Я рассчитываю, что такая встреча (с наблюдателями ПАСЕ) произойдет, по крайней мере, мы готовы", - сказала Памфилова.По ее словам, ЦИК также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы."У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы", - сказала Памфилова.Глава ЦИК добавила, что они обеспечат "все необходимые условия для наблюдения, поскольку наша (российская - ред.) система прозрачна и все, что они захотят посетить и посмотреть, мы им это гарантируем".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741438551_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1c714fb8579b8460d5a706d155558b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, цик рф, москва, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
19:20 06.09.2021 (обновлено: 19:31 06.09.2021)
 
Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ

Памфилова: ЦИК готов встретиться с представителями миссии наблюдения ПАСЕ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее в понедельник стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:17
Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге
"Я рассчитываю, что такая встреча (с наблюдателями ПАСЕ) произойдет, по крайней мере, мы готовы", - сказала Памфилова.
По ее словам, ЦИК также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы.
"У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК добавила, что они обеспечат "все необходимые условия для наблюдения, поскольку наша (российская - ред.) система прозрачна и все, что они захотят посетить и посмотреть, мы им это гарантируем".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГосдума РФЦИК РФМоскваВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния