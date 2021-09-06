https://ria.ru/20210906/nablyudateli-1748928788.html

Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ

Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ - РИА Новости, 06.09.2021

Памфилова заявила о готовности встретиться с наблюдателями ПАСЕ

ЦИК России готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:20

2021-09-06T19:20

2021-09-06T19:31

политика

парламентская ассамблея совета европы

госдума рф

цик рф

москва

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут в страну наблюдать за выборами в Госдуму, заявила РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.Ранее в понедельник стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России."Я рассчитываю, что такая встреча (с наблюдателями ПАСЕ) произойдет, по крайней мере, мы готовы", - сказала Памфилова.По ее словам, ЦИК также готов ответить на все интересующие ПАСЕ вопросы."У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы", - сказала Памфилова.Глава ЦИК добавила, что они обеспечат "все необходимые условия для наблюдения, поскольку наша (российская - ред.) система прозрачна и все, что они захотят посетить и посмотреть, мы им это гарантируем".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, цик рф, москва, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия