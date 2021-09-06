https://ria.ru/20210906/murmansk-1748821991.html

В Мурманской области запустят новые меры поддержки для покупки жилья

В Мурманской области запустят новые меры поддержки для покупки жилья - РИА Новости, 06.09.2021

В Мурманской области запустят новые меры поддержки для покупки жилья

Новые региональные меры поддержки жилищного строительства, такие как компенсация в размере 2% от процентной ставки по ипотеке на жилье в новостройке и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:29

2021-09-06T10:29

2021-09-06T10:29

мурманская область

общество

андрей чибис

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МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Новые региональные меры поддержки жилищного строительства, такие как компенсация в размере 2% от процентной ставки по ипотеке на жилье в новостройке и субсидирование 30% строительства или покупки дома по программе "Свой дом в Арктике", будут запущены в Мурманской области с 2022 года, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Новые меры будут действовать наряду с уже существующими региональными и федеральными мерами, такими как предоставление многодетным семьям выплат на погашение ипотеки, программы "Земский учитель" и по предоставлению единовременной выплаты части платежа на приобретение жилья для медиков."Главным в новых мерах станет компенсация в размере 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройке, которую будем гасить на протяжении 10 лет. При сумме кредита до 3,5 миллиона рублей. То есть если вы берёте ипотеку до 3,5 миллиона рублей под 7%, то 2% будем выплачивать за счет регионального бюджета. А если вы взяли ипотеку большего размера, то мы выплачиваем 2% от 3,5 миллиона рублей", – пояснил губернатор.Принять участие в программе и приобрести жильё в новостройке (или строящемся доме) на таких условиях смогут жители, зарегистрированные в Мурманской области и специалисты до 45 лет, которые привлечены к работе в регион.Кроме того, как сообщил глава региона, в Мурманской области запускается программа "Свой дом в Арктике" с тремя предложениями: покупка дома, строительство дома или получение домокомплекта. Так, на строительство будет предоставлена субсидия до 30%, но не более 1 миллиона рублей. На покупку домокомплекта – субсидия не более 1 миллиона рублей. И собственные средства при этом должны составлять не менее 500 тысяч рублей. Субсидия на покупку дома – также не более миллиона рублей."Все три предложения распространяются на площадь дома до 150 квадратных метра, и субсидия на каждое предложение не более миллиона рублей. Во всех случаях у заявителя должен находиться в собственности земельный участок. Программа "Дом в Арктике" будет распространяться на тех, кто зарегистрирован в Мурманской области", - пояснил Чибис.Он добавил, что мерами поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи; жители с ограниченными возможностями здоровья; семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 60 лет, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; неполные семьи, где возраст родителя не превышает 60 лет. А также желающим переселиться – те, кто работает по трудовому договору или ведёт предпринимательскую деятельность на территории региона.Как подчеркнул глава региона, "Свой дом в Арктике" можно будет объединить с уже действующей программой "Гектар Арктики".

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https://ria.ru/20210830/kotenok-1747858931.html

https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747417586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, андрей чибис