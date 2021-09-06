https://ria.ru/20210906/makhachkala-1748919561.html
В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину
В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину - РИА Новости, 06.09.2021
В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину
Мусоровоз сбил 52-летнюю женщину в Махачкале, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:20
2021-09-06T18:20
2021-09-06T18:20
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МАХАЧКАЛА, 6 сен – РИА Новости. Мусоровоз сбил 52-летнюю женщину в Махачкале, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Шестого сентября в Махачкале 65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате ДТП жительница Махачкалы с различными травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в пресс-службе МВД.
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происшествия, махачкала, россия
В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину
В Махачкале мусоровоз насмерть сбил 52-летнюю женщину
МАХАЧКАЛА, 6 сен – РИА Новости.
Мусоровоз сбил 52-летнюю женщину в Махачкале
, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Шестого сентября в Махачкале 65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате ДТП жительница Махачкалы с различными травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в пресс-службе МВД.