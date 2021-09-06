https://ria.ru/20210906/makhachkala-1748919561.html

В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину

В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину - РИА Новости, 06.09.2021

В Махачкале мусоровоз насмерть сбил женщину

Мусоровоз сбил 52-летнюю женщину в Махачкале, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:20

2021-09-06T18:20

2021-09-06T18:20

происшествия

махачкала

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 сен – РИА Новости. Мусоровоз сбил 52-летнюю женщину в Махачкале, пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Шестого сентября в Махачкале 65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате ДТП жительница Махачкалы с различными травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в пресс-службе МВД.

https://ria.ru/20210906/barnaul-1748865666.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, россия