https://ria.ru/20210906/lavrov-1748887530.html

Лавров рассказал о любимом учителе

Лавров рассказал о любимом учителе - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров рассказал о любимом учителе

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что его любимым учителем в школе был преподаватель физики. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:54

2021-09-06T15:54

2021-09-06T16:02

общество

мгимо

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что его любимым учителем в школе был преподаватель физики."Это был учитель физики, Сергей Иванович Кузнецов. Именно благодаря его талантам и его обаянию я хотел поступать в МИФИ. В МГИМО только сдавал экзамены, потому что они были на месяц раньше… Очаровательный человек, был нашим общим любимцем", - сказал он журналистам.

россия

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2021

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общество, мгимо, сергей лавров, россия