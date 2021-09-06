https://ria.ru/20210906/lavrov-1748887530.html
Лавров рассказал о любимом учителе
Лавров рассказал о любимом учителе - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров рассказал о любимом учителе
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что его любимым учителем в школе был преподаватель физики. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:54
2021-09-06T15:54
2021-09-06T16:02
общество
мгимо
сергей лавров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что его любимым учителем в школе был преподаватель физики."Это был учитель физики, Сергей Иванович Кузнецов. Именно благодаря его талантам и его обаянию я хотел поступать в МИФИ. В МГИМО только сдавал экзамены, потому что они были на месяц раньше… Очаровательный человек, был нашим общим любимцем", - сказал он журналистам.
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общество, мгимо, сергей лавров, россия
15:54 06.09.2021 (обновлено: 16:02 06.09.2021)
Лавров рассказал о любимом учителе
Глава МИД Лавров рассказал о любимом учителе