https://ria.ru/20210906/lavrov-1748870442.html

Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего

Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что побывал примерно в 150 странах, но возвращаться приятнее всего в Россию. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:26

2021-09-06T14:26

2021-09-06T14:41

общество

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что побывал примерно в 150 странах, но возвращаться приятнее всего в Россию."Ну, наверное, где-то в полутора сотнях бывал, остались еще неизведанные страны", - сказал он, выступая в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц министерства обороны РФ."Ну, конечно, наша собственная РФ. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше", - ответил Лавров на вопрос о том, в какую страну дипломату хочется возвращаться больше всего.По его словам, большинство людей любит быть ближе к родному очагу.

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html

россия

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2021

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общество, сергей лавров, россия