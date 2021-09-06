https://ria.ru/20210906/lavrov-1748870442.html
Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего
Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что побывал примерно в 150 странах, но возвращаться приятнее всего в Россию. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:26
2021-09-06T14:26
2021-09-06T14:41
общество
сергей лавров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что побывал примерно в 150 странах, но возвращаться приятнее всего в Россию."Ну, наверное, где-то в полутора сотнях бывал, остались еще неизведанные страны", - сказал он, выступая в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц министерства обороны РФ."Ну, конечно, наша собственная РФ. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше", - ответил Лавров на вопрос о том, в какую страну дипломату хочется возвращаться больше всего.По его словам, большинство людей любит быть ближе к родному очагу.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html
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общество, сергей лавров, россия
14:26 06.09.2021 (обновлено: 14:41 06.09.2021)
Лавров рассказал, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего
Лавров: побывал в 150 странах, но приятнее всего возвращаться в Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров
заявил, что побывал примерно в 150 странах, но возвращаться приятнее всего в Россию.
"Ну, наверное, где-то в полутора сотнях бывал, остались еще неизведанные страны", - сказал он, выступая в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц министерства обороны РФ.
"Ну, конечно, наша собственная РФ. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше", - ответил Лавров на вопрос о том, в какую страну дипломату хочется возвращаться больше всего.
По его словам, большинство людей любит быть ближе к родному очагу.