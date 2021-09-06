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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210906/kurs-1748864891.html
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки - РИА Новости, 06.09.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,77 копейки - до 86,5743 рубля, курс доллара - на 9,93 копейки, до 72,9538 рубля,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,77 копейки - до 86,5743 рубля, курс доллара - на 9,93 копейки, до 72,9538 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,2 копейки, составив 79,083 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:58 06.09.2021
 
Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки

Официальный курс евро на вторник вырос на четыре копейки, до 86,57 рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,77 копейки - до 86,5743 рубля, курс доллара - на 9,93 копейки, до 72,9538 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 7,2 копейки, составив 79,083 рубля.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 03:15
Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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