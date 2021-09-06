https://ria.ru/20210906/kuba-1748897526.html

Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов

Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2021

Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов

Власти Кубы обновили протоколы въезда для зарубежных путешественников, в том числе и российских: с 15 ноября им не нужно будет проходить двойное... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:03

2021-09-06T18:03

2021-09-06T18:03

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти Кубы обновили протоколы въезда для зарубежных путешественников, в том числе и российских: с 15 ноября им не нужно будет проходить двойное ПЦР-тестирование на коронавирус, сообщает АТОР.Сейчас наши соотечественники обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 до посадки в самолет на Кубу и проходить обязательное бесплатное исследование уже в аэропорту по прилете.С ноября выявлять признаки заболевания у прибывающих путешественников будут с помощью термометрии. Диагностические тесты на коронавирус сделают выборочными.Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Правда, список одобренных препаратов пока официально не объявлен. Российским отдыхающим обещают специальные условия выезда. По словам советника по туризму Посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалона, на острове "с большой долей вероятности" будут принимать россиян, привитых "Спутником V".

https://ria.ru/20210906/izrail-1748839367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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