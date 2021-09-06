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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210906/kuba-1748897526.html
Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов
Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2021
Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов
Власти Кубы обновили протоколы въезда для зарубежных путешественников, в том числе и российских: с 15 ноября им не нужно будет проходить двойное... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:03
2021-09-06T18:03
туризм
отдых
куба
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти Кубы обновили протоколы въезда для зарубежных путешественников, в том числе и российских: с 15 ноября им не нужно будет проходить двойное ПЦР-тестирование на коронавирус, сообщает АТОР.Сейчас наши соотечественники обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 до посадки в самолет на Кубу и проходить обязательное бесплатное исследование уже в аэропорту по прилете.С ноября выявлять признаки заболевания у прибывающих путешественников будут с помощью термометрии. Диагностические тесты на коронавирус сделают выборочными.Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Правда, список одобренных препаратов пока официально не объявлен. Российским отдыхающим обещают специальные условия выезда. По словам советника по туризму Посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалона, на острове "с большой долей вероятности" будут принимать россиян, привитых "Спутником V".
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отдых, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
18:03 06.09.2021
 

Куба смягчила правила въезда для иностранных туристов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти Кубы обновили протоколы въезда для зарубежных путешественников, в том числе и российских: с 15 ноября им не нужно будет проходить двойное ПЦР-тестирование на коронавирус, сообщает АТОР.
Сейчас наши соотечественники обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 до посадки в самолет на Кубу и проходить обязательное бесплатное исследование уже в аэропорту по прилете.
С ноября выявлять признаки заболевания у прибывающих путешественников будут с помощью термометрии. Диагностические тесты на коронавирус сделают выборочными.
Также на Кубе планируют начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Правда, список одобренных препаратов пока официально не объявлен.
Российским отдыхающим обещают специальные условия выезда. По словам советника по туризму Посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалона, на острове "с большой долей вероятности" будут принимать россиян, привитых "Спутником V".
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Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов
 
ТуризмОтдыхКубаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыКоронавирус COVID-19куда поехатьотдых на морекуда можно лететьВакцина "Спутник V"
 
 
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