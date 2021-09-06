https://ria.ru/20210906/kriminal-1748594236.html

"Дорога в тюрьму": почему инженера из Мордовии делают "черным лесорубом"

"Дорога в тюрьму": почему инженера из Мордовии делают "черным лесорубом" - РИА Новости, 06.09.2021

"Дорога в тюрьму": почему инженера из Мордовии делают "черным лесорубом"

Жители трех сел в Мордовии попросили руководителя агропромышленного комплекса Игоря Рогожина восстановить заброшенную лесную дорогу до райцентра. Тот решил... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:00

2021-09-06T08:00

2021-09-06T08:06

происшествия

артем здунов

жкх

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Жители трех сел в Мордовии попросили руководителя агропромышленного комплекса Игоря Рогожина восстановить заброшенную лесную дорогу до райцентра. Тот решил давнюю проблему всего за неделю. Однако полиция обвинила его в незаконной вырубке леса в особо крупном размере, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.Столетняя дорогаСела Большая Поляна, Паево и Глушково несколько лет призывали власти отремонтировать грунтовку в районный центр Кадошкино. Ее построили более ста лет назад, в девяностые участок пришел в запустение и зарос деревьями.В райцентр добирались в объезд. "Это около 20 километров, а напрямую — шесть, — объясняет учительница из Большой Поляны Румия Байбекова. — От Паево вообще 30".Многие жители поселков работают в Кадошкино — каждый день им приходилось тратить не только лишнее время, но и деньги. Впрочем, главная проблема не в этом. "Сотрудники МЧС и врачи приезжали на вызовы с большим опозданием, — продолжает Румия. — А ведь порой речь шла о жизни человека".Поскольку от чиновников добиться ничего не удалось, люди обратились к руководителю Кадошкинского филиала аграрного предприятия — 47-летнему Игорю Рогожину. Он и раньше помогал — например, зимой направлял в села технику для расчистки снега."В середине июня мы пригнали бульдозер и принялись за работу, — рассказывает Рогожин. — Грейдировали, ровняли, сделали съезды. После себя все убрали. Получилась неплохая гравийная дорога, ее сразу стали использовать как жители, так и сотрудники экстренных служб".Особый контрольПосле завершения работ из Кадошкино приехали лесник и сотрудники полиции. Подсчитали поваленные деревья: четыре дуба, 13 кленов, 14 лип, по одному ясеню и вязу. Всего 33. В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии оценили ущерб: 270 тысяч рублей. Причем стоимость самой древесины — шесть тысяч.В конце июня следователи райотдела полиции возбудили уголовное дело по статье 260 части 3 УК России "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере". Рогожин сейчас в статусе подозреваемого.Сельчане встали на его защиту, историей заинтересовался и глава республики Артем Здунов. "Ко мне обратились местные жители с просьбой поддержать Игоря Рогожина, — написал политик в Instagram. — Он расчистил короткую дорогу через лес, повредив несколько деревьев, и из-за этого стал фигурантом уголовного дела. При этом дорога действительно нужна, поскольку сокращает проезд транспорта до райцентра".Здунов пообещал разобраться в ситуации и поручил главе Минлесхоза установить, относятся ли поваленные деревья к лесному фонду. Если так, то Рогожин должен высадить новые."Мы были готовы сделать это хоть в пятикратном размере, — отмечает Рогожин. — Сразу предложили лесничеству и попросили лишь указать участок. Однако в ведомстве ответили, что так не положено".Бесконечные допросыВскоре материалы передали в республиканское Главное следственное управление МВД. "Меня через день вызывают, — говорит бульдозерист Андрей Инчин. — Один раз забрали в пять утра. Спрашивают одно и то же, проводят очные ставки с лесником и участковым. Теряешь драгоценное время, уходит целый день. А ведь надо собирать урожай".Он и два других бульдозериста пока проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. "Учитывая это, повышенный интерес к моему подзащитному явно нездоровый, — подчеркивает адвокат Инчина Евгений Чибиркин. — Тем более он все уже давно рассказал. Мы считаем, что Андрея склоняют к показаниям, необходимым следствию".По данным РИА Новости, свидетелям демонстрируют видеозаписи, которые, судя по всему, когда расчищали дорогу, вели сами полицейские. То есть о работах знали, но почему-то не остановили.В МВД утверждают, что основной целью Рогожина была вовсе не помощь людям, а личная выгода — проезд транспорта агрохолдинга на участок Инсарского лесничества."Но Рогожин не владелец предприятия, он руководитель одного из филиалов и получает фиксированный оклад, — указывает его адвокат Саркис Геворкян. — Более того, в материалах дела есть многочисленные письменные просьбы местных жителей к Игорю расчистить дорогу. Там около тысячи подписей, однако следователи почему-то опускают эти сведения".Защите могут помочь и старые карты местности, на которых видна заброшенная дорога шириной 20 метров. Документы хранятся в Минлесхозе, но полицейские почему-то их не запрашивают. Адвокат Рогожина также ходатайствовал о дополнительном осмотре места происшествия в присутствии сотрудников лесхоза, чтобы точно установить, где росли деревья. Следователь отказал. Насколько его решение правомерно, разбирается руководство республиканского МВД.Если выяснится, что 33 дерева росли на участке старой дороги и не принадлежали лесному фонду, уголовное преследование Рогожина должны прекратить.

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, артем здунов, жкх