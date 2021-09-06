https://ria.ru/20210906/kravchuk-1748861750.html

Находящийся в мюнхенской клинике Кравчук вышел из комы, пишут СМИ

Находящийся в мюнхенской клинике Кравчук вышел из комы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2021

Находящийся в мюнхенской клинике Кравчук вышел из комы, пишут СМИ

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации мюнхенской клиники, он пришел в сознание, но говорить пока не может, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:38

2021-09-06T13:38

2021-09-06T13:38

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мюнхен

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леонид кравчук

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КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации мюнхенской клиники, он пришел в сознание, но говорить пока не может, сообщило в понедельник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в окружении экс-президента.Ранее художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, которого также прооперировали в киевском центре сердца, сообщил, что Кравчук недавно уехал в Германию на реабилитацию.По данным издания, Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенёс в Украине. С ним на месте постоянно находится его внук.В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы участвовать не будет. "24 Канал" позже сообщил, что Кравчук после проведенной операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отсутствовал на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе торжественного заседания Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что Кравчук после перенесенной операции на сердце находится в сложном реабилитационном периоде, до ноября-декабря его заменит замглавы делегации и вице-премьер Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html

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в мире, украина, мюнхен, германия, леонид кравчук