https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748866455.html

Саратовский Минздрав объяснил рекордное число смертей среди больных COVID

Саратовский Минздрав объяснил рекордное число смертей среди больных COVID - РИА Новости, 06.09.2021

Саратовский Минздрав объяснил рекордное число смертей среди больных COVID

Рекордное за сутки число смертей среди больных коронавирусом в Саратовской области связано с технической ошибкой на портале стопкоронавирус.рф, заявил первый... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:07

2021-09-06T14:07

2021-09-06T14:07

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САРАТОВ, 6 сен - РИА Новости. Рекордное за сутки число смертей среди больных коронавирусом в Саратовской области связано с технической ошибкой на портале стопкоронавирус.рф, заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.Саратовская область в понедельник, по данным портала стопкоронавирус.рф, внезапно вышла на второе место по России в статистике умерших за сутки, в регионе указан 41 умерший пациент, более высокая цифра только в Москве - 46 человек."За прошедшие сутки в статистике учтен 21 человек (умерший) и за истекшие сутки до этого - тоже 21. По технической ошибке на портале стопкоронавирус.рф была цифра 1 за вчерашний день, поэтому сегодня она будет скорректирована, общее количество на портале будет такое же, как и по данным нашего оперативного штаба - 2438 человек. К сожалению, надо будет выравнивать цифру и сегодня поставить цифру 41, это с учетом двух суток", - сказал Шувалов на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 82 269 случаев заражения коронавирусом, в том числе 239 за последние сутки, выздоровели 76 075.

https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html

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общество, саратовская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии