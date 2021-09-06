13:54 06.09.2021 (обновлено: 14:05 06.09.2021)
Кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле
© Фото : Управление культуры и туризма администрации г. Тулы Фестиваль кинокомедии “Улыбнись, Россия!”
По его словам, кинофестиваль, президентом которого является режиссер Алла Сурикова, проходит уже в 21-й раз. На тульской земле фестиваль проводится в девятый раз и неизменно собирает известных кинематографистов, артистов, киноведов. В этом году кинофестиваль получил статус международного. Жюри фестиваля возглавляет заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. В состав жюри вошли известные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).
"В этом году фестиваль обрел статус международного. Пусть фестиваль пройдет в праздничной атмосфере, порадует отличными фильмами, которые захочется пересмотреть и, конечно же, добрыми встречами со звездами театра и кино", - говорится в приветственном адресе губернатора Алексея Дюмина к участникам фестиваля.
В течение недели зрители увидят российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области. Лучшие фильмы будут определяться зрительским голосованием. Победителей наградят на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 11 сентября.
На церемонии открытия фестиваля деятелям кино вручены награды. Премию "За вклад в комедию" получили актриса, лауреат российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" Анна Уколова, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. Премии "За вклад в чувство юмора страны" удостоен актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович. Лауреатом премии "За все хорошее" стал журналист, писатель и телеведущий, создатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер, сказал собеседник агентства.