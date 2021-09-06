https://ria.ru/20210906/kinofestival-1748862146.html

Кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле

Кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле - РИА Новости, 06.09.2021

Кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле

Получивший в этом году статус международного кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель областного... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:54

2021-09-06T13:54

2021-09-06T14:05

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ТУЛА, 6 сен - РИА Новости. Получивший в этом году статус международного кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.По его словам, кинофестиваль, президентом которого является режиссер Алла Сурикова, проходит уже в 21-й раз. На тульской земле фестиваль проводится в девятый раз и неизменно собирает известных кинематографистов, артистов, киноведов. В этом году кинофестиваль получил статус международного. Жюри фестиваля возглавляет заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. В состав жюри вошли известные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия)."В этом году фестиваль обрел статус международного. Пусть фестиваль пройдет в праздничной атмосфере, порадует отличными фильмами, которые захочется пересмотреть и, конечно же, добрыми встречами со звездами театра и кино", - говорится в приветственном адресе губернатора Алексея Дюмина к участникам фестиваля.В течение недели зрители увидят российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области. Лучшие фильмы будут определяться зрительским голосованием. Победителей наградят на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 11 сентября.На церемонии открытия фестиваля деятелям кино вручены награды. Премию "За вклад в комедию" получили актриса, лауреат российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" Анна Уколова, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. Премии "За вклад в чувство юмора страны" удостоен актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович. Лауреатом премии "За все хорошее" стал журналист, писатель и телеведущий, создатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер, ­ сказал собеседник агентства.

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