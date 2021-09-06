https://ria.ru/20210906/keshbek-1748807231.html

РСТ: график работы туристического кешбэка стоит распланировать на год

РСТ: график работы туристического кешбэка стоит распланировать на год - РИА Новости, 06.09.2021

РСТ: график работы туристического кешбэка стоит распланировать на год

График работы программы туристического кешбэка стоит распланировать на год, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T06:25

2021-09-06T06:25

2021-09-06T06:25

туризм

владивосток

российский союз туриндустрии (рст)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. График работы программы туристического кешбэка стоит распланировать на год, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце августа заявила, что продажи в рамках четвёртого этапа программы туристического кешбэка продлены на две недели. Изначально продажи должны были завершиться 31 июля, однако затем срок был продлён до конца августа, а потом - до середины сентября. По словам Догузовой, это стало возможным благодаря тому, что из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.Он также отметил, что союз поддерживает программу кешбэка. "Сегодня это реальная помощь турбизнесу в условиях пандемии. Продление осеннего кешбэка на две недели, безусловно, тоже положительный момент. Однако есть один нюанс. Отправиться в тур по этой акции можно будет до 24 декабря, а сейчас туристы предпочитают бронировать поездки в последний момент. И это понятно, потому что регионы то открываются, то закрываются. Для турбизнеса важно, чтобы окно продаж заканчивалось хотя бы за месяц до окончания сроков поездок. Поэтому мы считаем, что нужно его еще продлить, чтобы дать возможность продавать туры и в сентябре, и в октябре. В идеале – до начала декабря", - пояснил президент РСТ.РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ. Форум прошел со 2 по 4 сентября во Владивостоке.

https://ria.ru/20210903/keshbek-1748460739.html

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия