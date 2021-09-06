Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210906/italiya-1748844151.html
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами - РИА Новости, 06.09.2021
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами
Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:08
2021-09-06T14:08
туризм
отдых
италия
мальдивы
маврикий
доминикана
занзибар
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735234103_0:334:1080:942_1920x0_80_0_0_41c7ba64cd1f7e67392381bbcfdd78ba.jpg
РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья."Я получил разрешение от Минздрава открыть коридоры с Мальдивами, Сейшелами и так далее, потому что туризм — это не только привлечение иностранцев в Италию", — сказал Гаравалья в понедельник. Министр, которого цитирует askanews, выразил надежду, что новый режим заработает "как можно скорее".Ранее Гаравалья адресовал руководству Совета министров Италии письмо, где изложил проблемы, с которыми сталкиваются итальянские турфирмы при работе с направлениями вне зоны Шенгена. Министр обратился с предложением создать туристические коридоры с курортами Красного моря, Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, Занзибаром, Доминиканой и Арубой, а также ввести особые страховые полисы и соблюдать в принимающих странах коронавирусные протоколы, которые используются в Италии.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748823158.html
италия
мальдивы
маврикий
доминикана
занзибар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735234103_0:233:1080:1043_1920x0_80_0_0_74632c971c1830ae4680dda1c51a1c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, италия, мальдивы, маврикий, доминикана, занзибар, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
14:08 06.09.2021
 
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами

Министр туризма Италии объявил об открытии "туристических коридоров" с Мальдивами и Арубой

© Фото : anton_xabarovМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : anton_xabarov
Читать ria.ru в
РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.
"Я получил разрешение от Минздрава открыть коридоры с Мальдивами, Сейшелами и так далее, потому что туризм — это не только привлечение иностранцев в Италию", — сказал Гаравалья в понедельник. Министр, которого цитирует askanews, выразил надежду, что новый режим заработает "как можно скорее".
Ранее Гаравалья адресовал руководству Совета министров Италии письмо, где изложил проблемы, с которыми сталкиваются итальянские турфирмы при работе с направлениями вне зоны Шенгена.
Министр обратился с предложением создать туристические коридоры с курортами Красного моря, Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, Занзибаром, Доминиканой и Арубой, а также ввести особые страховые полисы и соблюдать в принимающих странах коронавирусные протоколы, которые используются в Италии.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 11:27Туризм
Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций
 
ТуризмОтдыхИталияМальдивыМаврикийДоминиканаЗанзибарНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния