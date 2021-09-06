https://ria.ru/20210906/italiya-1748844151.html
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами - РИА Новости, 06.09.2021
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами
Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:08
2021-09-06T14:08
2021-09-06T14:08
туризм
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италия
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маврикий
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новости - туризм
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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья."Я получил разрешение от Минздрава открыть коридоры с Мальдивами, Сейшелами и так далее, потому что туризм — это не только привлечение иностранцев в Италию", — сказал Гаравалья в понедельник. Министр, которого цитирует askanews, выразил надежду, что новый режим заработает "как можно скорее".Ранее Гаравалья адресовал руководству Совета министров Италии письмо, где изложил проблемы, с которыми сталкиваются итальянские турфирмы при работе с направлениями вне зоны Шенгена. Министр обратился с предложением создать туристические коридоры с курортами Красного моря, Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, Занзибаром, Доминиканой и Арубой, а также ввести особые страховые полисы и соблюдать в принимающих странах коронавирусные протоколы, которые используются в Италии.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748823158.html
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отдых, италия, мальдивы, маврикий, доминикана, занзибар, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами
Министр туризма Италии объявил об открытии "туристических коридоров" с Мальдивами и Арубой
РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.
"Я получил разрешение от Минздрава открыть коридоры с Мальдивами, Сейшелами и так далее, потому что туризм — это не только привлечение иностранцев в Италию", — сказал Гаравалья в понедельник. Министр, которого цитирует askanews
, выразил надежду, что новый режим заработает "как можно скорее".
Ранее Гаравалья адресовал руководству Совета министров Италии письмо, где изложил проблемы, с которыми сталкиваются итальянские турфирмы при работе с направлениями вне зоны Шенгена.
Министр обратился с предложением создать туристические коридоры с курортами Красного моря, Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, Занзибаром, Доминиканой и Арубой, а также ввести особые страховые полисы и соблюдать в принимающих странах коронавирусные протоколы, которые используются в Италии.