https://ria.ru/20210906/italiya-1748844151.html

Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами

Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами - РИА Новости, 06.09.2021

Италия откроет туристические коридоры с экзотическими курортами

Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:08

2021-09-06T14:08

2021-09-06T14:08

туризм

отдых

италия

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маврикий

доминикана

занзибар

новости - туризм

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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Италия установит особый режим сообщения в виде туристических коридоров с экзотическими курортными направлениями, заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья."Я получил разрешение от Минздрава открыть коридоры с Мальдивами, Сейшелами и так далее, потому что туризм — это не только привлечение иностранцев в Италию", — сказал Гаравалья в понедельник. Министр, которого цитирует askanews, выразил надежду, что новый режим заработает "как можно скорее".Ранее Гаравалья адресовал руководству Совета министров Италии письмо, где изложил проблемы, с которыми сталкиваются итальянские турфирмы при работе с направлениями вне зоны Шенгена. Министр обратился с предложением создать туристические коридоры с курортами Красного моря, Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, Занзибаром, Доминиканой и Арубой, а также ввести особые страховые полисы и соблюдать в принимающих странах коронавирусные протоколы, которые используются в Италии.

https://ria.ru/20210906/tailand-1748823158.html

италия

мальдивы

маврикий

доминикана

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отдых, италия, мальдивы, маврикий, доминикана, занзибар, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19