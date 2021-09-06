https://ria.ru/20210906/istyazanie-1748875135.html
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов - РИА Новости, 06.09.2021
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов
Жительница Москвы предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:45
2021-09-06T14:45
2021-09-06T14:45
происшествия
сочи
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Жительница Москвы предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы столицы. Она обвиняется в преступлениях… истязание двух несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.По информации ведомства, являясь опекуном двух несовершеннолетних детей-инвалидов, с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года женщина "систематически причиняла своим подопечным 10-летним девочкам физические и психические страдания".В частности, поясняют в прокуратуре, в санаторно-курортном комплексе Сочи опекун постоянно била девочек и связывала их. Об издевательствах стало известно, когда горничная зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сообщила об этом охране учреждения, а затем обратилась в полицию.Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210806/istyazanie-1744643669.html
https://ria.ru/20210903/izbienie-1748542385.html
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, москва
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов
Москвичка предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов