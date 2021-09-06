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Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов - РИА Новости, 06.09.2021
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов
Жительница Москвы предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:45
2021-09-06T14:45
происшествия
сочи
москва
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Жительница Москвы предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы столицы. Она обвиняется в преступлениях… истязание двух несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.По информации ведомства, являясь опекуном двух несовершеннолетних детей-инвалидов, с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года женщина "систематически причиняла своим подопечным 10-летним девочкам физические и психические страдания".В частности, поясняют в прокуратуре, в санаторно-курортном комплексе Сочи опекун постоянно била девочек и связывала их. Об издевательствах стало известно, когда горничная зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сообщила об этом охране учреждения, а затем обратилась в полицию.Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210806/istyazanie-1744643669.html
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происшествия, сочи, москва
14:45 06.09.2021
 
Москвичка ответит в суде за истязания приемных детей-инвалидов

Москвичка предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Жительница Москвы предстанет перед судом за систематические истязания приемных девочек-инвалидов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы столицы. Она обвиняется в преступлениях… истязание двух несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, являясь опекуном двух несовершеннолетних детей-инвалидов, с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года женщина "систематически причиняла своим подопечным 10-летним девочкам физические и психические страдания".
В частности, поясняют в прокуратуре, в санаторно-курортном комплексе Сочи опекун постоянно била девочек и связывала их. Об издевательствах стало известно, когда горничная зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сообщила об этом охране учреждения, а затем обратилась в полицию.
Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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