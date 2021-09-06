08:49 06.09.2021 (обновлено: 14:46 06.09.2021)
Минобрнауки доработает модуль о проекте "Без срока давности" для вузов
Минобрнауки доработает образовательный модуль о проекте "Без срока давности" для вузов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНаучно-практический форум, посвященный Хабаровскому процессу
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Минобрнауки доработает образовательный модуль об общероссийском проекте "Без срока давности" для его включения в программу российских вузов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
"Воспитание и образование – два процесса, которые очень тесно переплетаются, и, по-хорошему, в процессе образования должно происходить воспитание. Исходя из этого, по заказу министерства науки и высшего образования Псковский государственный университет разработал модуль "Без срока давности", мы издали соответствующее пособие и сейчас его интегрировали в образовательный процесс практически всех наших университетов", - сказал Фальков.
"В этом году мы планируем доработать этот модуль с учетом того, что большой объем информации, на наш взгляд, должен стать частью как специальных образовательных программ, так и у всех студентов, которые интересуются нашей историей, в качестве, например, факультативов", - добавил министр.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
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Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.