https://ria.ru/20210906/istoriya-1748812856.html

Минобрнауки доработает модуль о проекте "Без срока давности" для вузов

Минобрнауки доработает модуль о проекте "Без срока давности" для вузов - РИА Новости, 06.09.2021

Минобрнауки доработает модуль о проекте "Без срока давности" для вузов

Минобрнауки доработает образовательный модуль об общероссийском проекте "Без срока давности" для его включения в программу российских вузов, заявил в интервью... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:49

2021-09-06T08:49

2021-09-06T14:46

общество

образование - общество

вторая мировая война (1939-1945)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

без срока давности

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Минобрнауки доработает образовательный модуль об общероссийском проекте "Без срока давности" для его включения в программу российских вузов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"."Воспитание и образование – два процесса, которые очень тесно переплетаются, и, по-хорошему, в процессе образования должно происходить воспитание. Исходя из этого, по заказу министерства науки и высшего образования Псковский государственный университет разработал модуль "Без срока давности", мы издали соответствующее пособие и сейчас его интегрировали в образовательный процесс практически всех наших университетов", - сказал Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

https://ria.ru/20210825/bakterii-1747125969.html

https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

россия

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общество, образование - общество, вторая мировая война (1939-1945), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, без срока давности, россия