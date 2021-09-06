https://ria.ru/20210906/investitsii-1748854986.html

Марцинович: в 2021 году инвестиции ММК в экологию превысят 9,3 млрд рублей

Марцинович: в 2021 году инвестиции ММК в экологию превысят 9,3 млрд рублей - РИА Новости, 06.09.2021

Марцинович: в 2021 году инвестиции ММК в экологию превысят 9,3 млрд рублей

Об инвестициях Группы ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в экологическую безопасность и социальное развитие рассказал независимый член совета... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:13

2021-09-06T13:13

2021-09-06T14:39

экономика

интервью

магнитогорский металлургический комбинат

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Об инвестициях Группы ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в экологическую безопасность и социальное развитие рассказал независимый член совета директоров ММК, председатель комитета по кадрам, член комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии Валерий Марцинович.- По итогам конкурса ESG Reporting Awards 2021 нефинансовая отчетность Группы ПАО "ММК" была названа одной лучших в мире. Насколько важно сегодня для крупной российской компании иметь высокий ESG рейтинг? Затраты на следование принципам ESG рано или поздно окупят себя?- Мы смотрим на наше место в этом рейтинге как на оценку уровня развития нашей системы управления ESG. ММК всегда был и остается ответственной компанией, мы сфокусированы на ESG потому, что нам важны ответы на некоторые важные вопросы. Например, можем ли мы позволить себе дальнейшее потепление, вызванное выбросами CO2? Очевидно, что нет. Мы уверены, что ММК совместно с клиентами и поставщиками должен делать все от нас зависящее, чтобы удалось остановить глобальное потепление, и поэтому для нас важно уменьшение выбросов парниковых газов.Другой вопрос - как обеспечить вовлеченность и мотивацию команды, состоящей из более чем 50 тысяч человек? Компания – это, прежде всего, люди и мы уверены, что только создание лучших условий для сотрудников и их семей сможет обеспечить их мотивацию и вовлеченность. А это, в свою очередь, обеспечит дальнейший успех и эффективность Магнитки.Еще один важный вопрос - как ответить на изменение ожиданий инвесторов? Структура инвесторов ММК очень разнообразна – от физических лиц до крупнейших международных фондов. Сейчас самый быстрорастущий сегмент инвестиционного рынка в мире - impact investments. Это инвестиции не только для извлечения прибыли, но и с целью обеспечения соответствия инвестиций ценностям инвесторов - экологическим, социальным, этическим. Это одна из главных причин, почему даже крупнейшие инвестфонды все чаще выходят из компаний с "глубоким углеродным следом" (например, из традиционного энергосектора), либо компаний с низкой культурой безопасности, этикой поведения на рынке или в отношении своих сотрудников. Если вы хотите быть на растущей волне инвестиционного рынка, вы не можете игнорировать актуальные тренды и меняющиеся требования к компаниям.- Как давно в ММК работают над повышением экологичности производства? Чего удалось добиться, что в ближайших планах?- Над повышением экологичности производства ММК активно работает около 20 лет, когда началась масштабная модернизация производства. Сейчас компания реализует масштабную экологическую инициативу "Чистый город", принятую в рамках Стратегии развития до 2025 года и предполагающую кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду.Благодаря инвестициям в экологию, в первую очередь, в строительство новых объектов, отвечающих современным экологическим требованиям, ММК планирует снизить валовые выбросы загрязняющих веществ в два раза по отношению к 2000 году, а удельных выбросов – в три раза.ММК реализует свою экологическую стратегию, вводя в эксплуатацию крупные природоохранные объекты. Только за 2021 год инвестиции в экологию составят более 9,3 миллиарда рублей. Благодаря программам модернизации, атмосферные выбросы уменьшились на 14850 тонн, а сброс сточных вод в Магнитогорское водохранилище прекратился полностью. Если раньше часть реки Урал, на берегу которой находятся основные мощности комбината, была обычным для подобных компаний "промышленным прудом" со всеми вытекающими экологически негативными последствиями, то сегодня в Урале чистая вода, по реке ходят катера и парусники, а жители и гости могут отдыхать на пляже.Ключевая цель компании – к 2025 году сделать Магнитогорск чистым городом с низким уровнем загрязнения атмосферы, где комфортно жить. Но для также нас важна экология в других местах нашего присутствия.- Помимо заботы об экологии, еще одним параметром ответственного инвестирования является социальное развитие. Как ММК сегодня улучшает условия труда работников?- Принцип "человек как главная ценность" – краеугольный камень, на котором строится работа ММК. Группа ММК – это 56-тысячный коллектив. Поэтому достойные условия труда для всех работников - приоритет для нас. ММК обеспечивает достойную зарплату не только на уровне регионов присутствия, но и на фоне российских коллег-металлургов. Компания стремится к достижению цели "Ноль травм" и внедряет лучшие мировые практики в области охраны труда и промышленной безопасности. Например, в 2020 году сотрудники Группы в общей сложности прошли более 13 тысяч тренингов по этой тематике общей протяженностью почти 300 тысяч часов. Для нас слова "Безопасность на рабочем месте - это дело каждого" - не пустая декларация. Каждый сотрудник при помощи своего мобильного приложения помогает отслеживать возможные опасности на производстве и реагировать на них.Каждый год ММК планомерно увеличивает расходы на соцобеспечение работников. Так, в 2020 году на эти цели было выделено более 1,44 миллиарда рублей.Забота ММК о сотрудниках проявилась также в последний год, в условиях пандемии. За 2020 год основной акционер ПАО "ММК" Виктор Рашников и сама компания направили более полумиллиарда рублей на реализацию мероприятий по противодействию пандемии COVID-19. Причем, программы помощи коснулись не только сотрудников ММК, но и жителей Магнитогорска. В первую очередь, речь идет о социально уязвимых группах населения, таких как одинокие пенсионеры. ММК и его основной акционер выделили средства на закупку оборудования для городских больниц, компьютеров и планшетов для сотен учителей и тысяч школьников для организации дистанционного обучения.- ММК уделяет особое внимание обучению сотрудников. Как это помогает компании соответствовать принципам ESG?- Расширение компетенций и навыков сотрудников напрямую связано с ESG-повесткой. Сегодня у каждого работника есть равные возможности развития через самостоятельное построение карьерных траекторий на Платформе развития сотрудников.Руководство приветствует проявление сотрудниками инициативы, внесение рационализаторских предложений, направленных на усовершенствование производственного процесса, в том числе, и с точки зрения экологии и охраны труда. К примеру, за первое полугодие 2021 года на ММК сотрудники внесли в экспертные комиссии 2720 идей, из которых почти 80% одобрили к внедрению. Общий экономический эффект по рацпредложениям составил больше 357 миллионов рублей, и это только за полгода. Часть этих предложений касалась охраны труда, промышленной безопасности, экологии, энергосбережения – важных пунктов ESG-повестки компании.- Как идет переход ММК на "цифровые рельсы"? Есть ли уже конкретные результаты внедрения новых технологий? Легко ли обучить сотрудников работать с ними?- В области цифровизации ММК придерживается прагматичного подхода. Компания активно внедряет инновации, связанные с повышением энергоэффективности, с машинным обучением и зрением, обработкой и анализом больших данных, промышленным интернетом вещей, аддитивными технологиями, математическим моделированием, автоматизацией, роботизацией и цифровизацией производства, демонстрируя свою приверженность концепции "Индустрия 4.0".Что касается обучения сотрудников работе с новыми технологиями, то недавно я видел исследование внедрения цифровых решений, которое показало, что главной проблемой в этом процессе было отсутствие заботы о сотрудниках – пользователях технологий. Я очень рад, что в ММК это понимают и при внедрении новых ИТ-технологий ориентируются, прежде всего, на человека и сокращение рутинных работ.Приведу два примера. ММК является сегодня одним из лидеров использования роботов RPA в России. Внутренними экспертами были проанализированы сотни бизнес-процессов и выбраны те из них, в которых робот мог сделать рутинные ежедневные задачи вместо человека. Сегодня около 100 бизнес-процессов ММК обслуживается такими роботами. Одним из таких процессов является найм сотрудника, когда первые этапы кандидат проходит через роботов-рекрутеров. HR специалисты работают только с самыми перспективными кандидатами, которые прошли сито алгоритмов таких роботов. Это, кстати, соответствует лучшим практикам в мире.Другим примером является мониторинг коксовых батарей, где системы машинного зрения круглосуточно анализируют объекты коксохимического производства.- Расскажите о кадровой политике ММК. На каких людей сегодня опирается компания? Какие качества, по Вашему мнению, должны быть присущи современному управленцу?"- С уверенностью могу сказать, что во многих областях ММК соответствует лучшим практикам, но также есть области для развития. Сейчас в ММК запущен аудит соответствия систем управления персоналом лучшим практикам и стандартам. Таким образом, мы скоро получим международное подтверждение позиции компании и дополнительную информацию для дальнейшего развития.Я сторонник не просто достижения "лучших практик", а фокуса на "следующих практиках". Каждая компания имеет свою культуру, свою команду и основой вопрос в том, как они развиваются и совершенствуются с учетом изменения рынка, требований регуляторов, ожиданий общества. Культура ММК - это традиционно культура сильных людей. Но сегодня, кроме силы, главным условием, чтобы стать топ-менеджером ММК является открытость новым технологиям, знаниям, решениям, идеям и, в то же время, прагматичность и эффективность.

https://realty.ria.ru/20210528/mmk-1734608826.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, интервью, магнитогорский металлургический комбинат