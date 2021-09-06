https://ria.ru/20210906/investitsii-1748822348.html

Инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей за полгода

Инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей за полгода - РИА Новости, 06.09.2021

Инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей за полгода

Инвестиции в основной капитал в столице за шесть месяцев 2021 года увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,4... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:31

2021-09-06T10:31

2021-09-06T10:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в столице за шесть месяцев 2021 года увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Во втором квартале этого года инвестиции в столице увеличились на 23,5% по сравнению с прошлогодним уровнем и составили 852,9 миллиарда рублей. А за полгода объем частных вложений в основной капитал в Москве достиг 1,4 триллиона рублей, что превышает прошлогодние показатели на 20,9%. В городе созданы оптимальные условия для развития бизнеса, и, несмотря на пандемию и ее последствия, московские компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие столицы", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что доля внебюджетных инвестиций в Москве по итогам первого полугодия 2021 года составила 77%.Как указали в ДИПП, важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021–2023 годах составляет 1,9 триллиона рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более 3 рублей частных инвестиций.Инвесторам предлагаются различные меры поддержки. Промышленные компании могут получить специальные статусы и снизить налоговую нагрузку – такими льготами сегодня пользуются уже 126 компаний. Средства, которые предприятия экономят за счет преференций, они вкладывают в развитие производства, увеличение объема поставок, выход на новые рынки. Так, объем инвестиций компаний со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента за последние пять лет составили порядка 98 миллиардов рублей. Промышленные компании могут также оформить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, напоминают в пресс-службе ДИПП.

https://realty.ria.ru/20210901/promzony-1748120036.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров