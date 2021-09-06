https://ria.ru/20210906/gruzovik-1748818558.html
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил трех мужчин
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил трех мужчин - РИА Новости, 06.09.2021
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил трех мужчин
Трое мужчин погибли под колесами грузовика, водитель которого не увидел, что они пешком буксируют автомобиль по трассе в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:55
2021-09-06T09:55
2021-09-06T10:12
происшествия
нижегородская область
iveco
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Трое мужчин погибли под колесами грузовика, водитель которого не увидел, что они пешком буксируют автомобиль по трассе в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло 5 сентября около 23.45 на 393-м километре автодороги "Москва-Уфа" в Нижегородской области."По предварительной информации, водитель грузовой автомашиной Iveco, двигаясь по правой крайней полосе, совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2115, который буксировали трое нижегородцев в пешем порядке без включенных габаритных огней и светоотражающих жилетов в попутном направлении движения. В результате наезда на автомобиль мужчины 1955, 1993, 1983 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир 2005 года рождения, находившийся в момент ДТП в автомобиле ВАЗ, госпитализирован", - говорится в сообщении.Следователи ОВД и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/dtp-1748787767.html
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происшествия, нижегородская область, iveco
09:55 06.09.2021 (обновлено: 10:12 06.09.2021)
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил трех мужчин
Грузовик насмерть сбил трех человек, буксировавших машину в Нижегородской области