https://ria.ru/20210906/gosnagrady-1748902494.html

Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды

Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды - РИА Новости, 06.09.2021

Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды

Худрук РАМТ Алексей Бородин, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также певица Анита Цой, директор Московского театра на Таганке Ирина... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:03

2021-09-06T17:03

2021-09-06T17:03

культура

большой театр

алексей бородин

анита цой

новости культуры

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Худрук РАМТ Алексей Бородин, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также певица Анита Цой, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова и художник Никас Сафронов получили в понедельник государственные награды, которые вручила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба ведомства."В Атриуме Большого театра России состоялась церемония вручения государственных наград, которую провела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова… Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин", - говорится в сообщении пресс-службы.Ордена Александра Невского удостоены артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев и композитор Владимир Комаров, рассказали в пресс-службе.Почетное звание "Народный артист Российской Федерации" получили руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артистка Российского государственного академического молодежного театра Нина Дворжецкая, артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, артистка Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Галина Тюнина, артистка-вокалистка Анита Цой, артистка Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Наталия Чернова, отметили в пресс-службе.Почетное звание "Народный художник РФ" получил художник Никас Сафронов. Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено директору Московского театра на Таганке Ирине Апексимовой, артистке Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Ольге Судзиловской и другим."Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить. Это действительно дело всей жизни. Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности. Желаю вам возможности творческой реализации, по большому счету, для вас это самое главное. И, конечно же, здоровья", - заявила Любимова.

https://ria.ru/20210831/nagrady-1748037179.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, алексей бородин, анита цой, новости культуры