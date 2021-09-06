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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/gosnagrady-1748902494.html
Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды
Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды - РИА Новости, 06.09.2021
Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды
Худрук РАМТ Алексей Бородин, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также певица Анита Цой, директор Московского театра на Таганке Ирина... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:03
2021-09-06T17:03
культура
большой театр
алексей бородин
анита цой
новости культуры
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Худрук РАМТ Алексей Бородин, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также певица Анита Цой, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова и художник Никас Сафронов получили в понедельник государственные награды, которые вручила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба ведомства."В Атриуме Большого театра России состоялась церемония вручения государственных наград, которую провела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова… Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин", - говорится в сообщении пресс-службы.Ордена Александра Невского удостоены артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев и композитор Владимир Комаров, рассказали в пресс-службе.Почетное звание "Народный артист Российской Федерации" получили руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артистка Российского государственного академического молодежного театра Нина Дворжецкая, артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, артистка Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Галина Тюнина, артистка-вокалистка Анита Цой, артистка Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Наталия Чернова, отметили в пресс-службе.Почетное звание "Народный художник РФ" получил художник Никас Сафронов. Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено директору Московского театра на Таганке Ирине Апексимовой, артистке Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Ольге Судзиловской и другим."Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить. Это действительно дело всей жизни. Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности. Желаю вам возможности творческой реализации, по большому счету, для вас это самое главное. И, конечно же, здоровья", - заявила Любимова.
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большой театр, алексей бородин, анита цой, новости культуры
17:03 06.09.2021
 
Алексей Бородин, Анита Цой и Никас Сафронов получили госнаграды

Худрук РАМТ Алексей Бородин, певица Анита Цой, художник Никас Сафронов получили госнаграды

© Фото : пресс-служба Минкультуры РоссииВручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Худрук РАМТ Алексей Бородин, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также певица Анита Цой, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова и художник Никас Сафронов получили в понедельник государственные награды, которые вручила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Атриуме Большого театра России состоялась церемония вручения государственных наград, которую провела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова… Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ордена Александра Невского удостоены артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев и композитор Владимир Комаров, рассказали в пресс-службе.
Почетное звание "Народный артист Российской Федерации" получили руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артистка Российского государственного академического молодежного театра Нина Дворжецкая, артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин и Ольга Тумайкина, артистка Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Галина Тюнина, артистка-вокалистка Анита Цой, артистка Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Наталия Чернова, отметили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Минкультуры РоссииВручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
1 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
© Фото : пресс-служба Минкультуры РоссииВручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
2 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
© Фото : пресс-служба Минкультуры РоссииВручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
3 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
1 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
2 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
3 из 3
Вручение государственных наград Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой в Атриуме Большого театра России
© Фото : пресс-служба Минкультуры России
Почетное звание "Народный художник РФ" получил художник Никас Сафронов. Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено директору Московского театра на Таганке Ирине Апексимовой, артистке Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Ольге Судзиловской и другим.
"Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить. Это действительно дело всей жизни. Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности. Желаю вам возможности творческой реализации, по большому счету, для вас это самое главное. И, конечно же, здоровья", - заявила Любимова.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и народный артист РФ Юрий Стоянов (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:35Культура
Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной
 
КультураБольшой театрАлексей БородинАнита ЦойНовости культуры
 
 
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