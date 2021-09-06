https://ria.ru/20210906/gosduma-1748822660.html

Полтора миллиона москвичей подали заявки для электронного голосования

Полтора миллиона москвичей подали заявки для электронного голосования - РИА Новости, 06.09.2021

Полтора миллиона москвичей подали заявки для электронного голосования

Полтора миллиона москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:32

2021-09-06T10:32

2021-09-06T10:32

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общество

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полтора миллиона москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино зарегистрировались 1,5 миллиона человек. Они смогут проголосовать онлайн с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.Отмечается, что горожане могут подать заявку на участие в онлайн-выборах до 23.59 13 сентября. Для этого нужно быть совершеннолетним зарегистрированным в Москве гражданином России с активным избирательным правом, также потребуется полная учетная запись на mos.ru.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примет участие в электронном голосовании.

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

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общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, россия