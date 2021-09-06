https://ria.ru/20210906/gosdolg-1748933113.html

Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии

Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии - РИА Новости, 06.09.2021

Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии

Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:02

2021-09-06T20:02

2021-09-06T20:03

республика мордовия

экономика

владимир путин

республика мордовия

максим решетников

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Решетников в выходные побывал в Мордовии с рабочим визитом, посетил несколько местных предприятий и провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики, где отметил, что в регионе есть проблемы, связанные с государственным долгом."Необходимо оперативно решить вопрос с госдолгом и снять хотя бы часть запретов на капитальные вложения. Нам очень важно минимизировать влияние этих накопившихся проблем на дальнейшее развитие республики. Дать толчок наращиванию темпов роста экономики – одно из ключевых направлений предстоящей работы. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль - новая команда региона предпринимает для этого все усилия, команда крепкая", - цитирует пресс-служба главы региона слова Решетникова.Финансовая стабилизация станет возможной благодаря реализации индивидуальной программы развития Мордовии, которая прорабатывается региональной властью совместно с министерством экономического развития РФ.Врио главы Мордовии Артем Здунов поблагодарил министра за содействие в реструктуризации государственного долга. По поручению президента РФ Владимира Путина в Мордовию было направлено более 17 миллиардов рублей на замену коммерческих кредитов бюджетными - с пониженной процентной ставкой.В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ отметил, что у руководства региона есть четкое понимание стратегии дальнейшего развития. "У меня сложилось хорошее впечатление от предприятий, которые мы сегодня посетили. Сформированы сильные коллективы. Главное, что есть желание и возможность освоения новой продукции на основе собственных разработок. Мордовия имеет большой потенциал в промышленности, инновациях и сельском хозяйстве", - отметил он.

https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html

https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html

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экономика, владимир путин, республика мордовия, максим решетников, артем здунов, россия