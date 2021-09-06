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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии
Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии - РИА Новости, 06.09.2021
Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии
Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:02
2021-09-06T20:03
республика мордовия
экономика
владимир путин
республика мордовия
максим решетников
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Решетников в выходные побывал в Мордовии с рабочим визитом, посетил несколько местных предприятий и провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики, где отметил, что в регионе есть проблемы, связанные с государственным долгом."Необходимо оперативно решить вопрос с госдолгом и снять хотя бы часть запретов на капитальные вложения. Нам очень важно минимизировать влияние этих накопившихся проблем на дальнейшее развитие республики. Дать толчок наращиванию темпов роста экономики – одно из ключевых направлений предстоящей работы. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль - новая команда региона предпринимает для этого все усилия, команда крепкая", - цитирует пресс-служба главы региона слова Решетникова.Финансовая стабилизация станет возможной благодаря реализации индивидуальной программы развития Мордовии, которая прорабатывается региональной властью совместно с министерством экономического развития РФ.Врио главы Мордовии Артем Здунов поблагодарил министра за содействие в реструктуризации государственного долга. По поручению президента РФ Владимира Путина в Мордовию было направлено более 17 миллиардов рублей на замену коммерческих кредитов бюджетными - с пониженной процентной ставкой.В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ отметил, что у руководства региона есть четкое понимание стратегии дальнейшего развития. "У меня сложилось хорошее впечатление от предприятий, которые мы сегодня посетили. Сформированы сильные коллективы. Главное, что есть желание и возможность освоения новой продукции на основе собственных разработок. Мордовия имеет большой потенциал в промышленности, инновациях и сельском хозяйстве", - отметил он.
https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html
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экономика, владимир путин, республика мордовия, максим решетников, артем здунов, россия
20:02 06.09.2021 (обновлено: 20:03 06.09.2021)
 
Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии

Глава Минэкономразвития Решетников взял под контроль ситуацию с госдолгом в Мордовии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Решетников в выходные побывал в Мордовии с рабочим визитом, посетил несколько местных предприятий и провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики, где отметил, что в регионе есть проблемы, связанные с государственным долгом.
Саранск - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 12:17Республика Мордовия
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные
"Необходимо оперативно решить вопрос с госдолгом и снять хотя бы часть запретов на капитальные вложения. Нам очень важно минимизировать влияние этих накопившихся проблем на дальнейшее развитие республики. Дать толчок наращиванию темпов роста экономики – одно из ключевых направлений предстоящей работы. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль - новая команда региона предпринимает для этого все усилия, команда крепкая", - цитирует пресс-служба главы региона слова Решетникова.
Финансовая стабилизация станет возможной благодаря реализации индивидуальной программы развития Мордовии, которая прорабатывается региональной властью совместно с министерством экономического развития РФ.
Врио главы Мордовии Артем Здунов поблагодарил министра за содействие в реструктуризации государственного долга. По поручению президента РФ Владимира Путина в Мордовию было направлено более 17 миллиардов рублей на замену коммерческих кредитов бюджетными - с пониженной процентной ставкой.
"Мы постепенно выбираемся из сложившейся ситуации. Сняв хотя бы часть ограничений по капитальным вложениям, мы сможем решать насущные проблемы как в муниципалитетах, так и в республике в целом. Сюда относятся и капитальный ремонт, и строительство новых объектов, в том числе и дорожного фонда. Еще раз подчеркиваю: у нас есть четкая программа финансового оздоровления Мордовии, согласованная с Минфином России", - сказал Здунов.
В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ отметил, что у руководства региона есть четкое понимание стратегии дальнейшего развития. "У меня сложилось хорошее впечатление от предприятий, которые мы сегодня посетили. Сформированы сильные коллективы. Главное, что есть желание и возможность освоения новой продукции на основе собственных разработок. Мордовия имеет большой потенциал в промышленности, инновациях и сельском хозяйстве", - отметил он.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:48Республика Мордовия
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам
 
Республика МордовияЭкономикаВладимир ПутинРеспублика МордовияМаксим РешетниковАртем ЗдуновРоссия
 
 
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