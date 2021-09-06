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Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР - РИА Новости, 06.09.2021
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР
Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:46
2021-09-06T15:41
в мире
руслан хасбулатов
ссср
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
рсфср
павел палажченко
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР Михаила Горбачева в распаде Советского Союза абсурдными.Ранее Хасбулатов заявил, что действия Горбачева "подвели страну к развалу". Он возложил на бывшего главу государства всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому общество считало его пострадавшим, а не виновным.По мнению дипломата, к распаду Советского Союза привел упадок финансовой системы из-за несогласованных действий высших органов власти.Он добавил, что это стало главной причиной очередей в магазинах. При этом руководство так и не пошло на радикальную реформу цен.Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить Горбачева от власти.Сопротивление их действиям возглавил президент России Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей. Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Ельцин, руководитель Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники соглашения отвергали обвинения в разрушении Советского Союза.
https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745817316.html
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в мире, руслан хасбулатов, ссср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, рсфср, павел палажченко, россия
12:46 06.09.2021 (обновлено: 15:41 06.09.2021)
 
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР

Дипломат Палажченко: заявление Хасбулатова о вине Горбачева в распаде СССР абсурдно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР Михаила Горбачева в распаде Советского Союза абсурдными.
Ранее Хасбулатов заявил, что действия Горбачева "подвели страну к развалу". Он возложил на бывшего главу государства всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому общество считало его пострадавшим, а не виновным.

"Это попытка человека, который председательствовал на заседании Верховного Совета, где проголосовали дружно все за утверждение Беловежских соглашений, оправдаться за то, что тогда произошло", — отметил Палажченко в беседе с радио "Говорит Москва".

По мнению дипломата, к распаду Советского Союза привел упадок финансовой системы из-за несогласованных действий высших органов власти.
Он добавил, что это стало главной причиной очередей в магазинах. При этом руководство так и не пошло на радикальную реформу цен.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 15:37
"Хуже хулы": Пушков прокомментировал похвалу Швеции в адрес Горбачева
Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить Горбачева от власти.
Сопротивление их действиям возглавил президент России Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей. Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.
Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Ельцин, руководитель Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники соглашения отвергали обвинения в разрушении Советского Союза.
Манифестация у здания Верховного Совета РСФСР под названием Акция в защиту Белого дома. 19 августа 1991 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 08:00
"Все пропало": победители и проигравшие в 1991-м согласны в главном
 
В миреРуслан ХасбулатовСССРГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРРСФСРПавел ПалажченкоРоссия
 
 
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