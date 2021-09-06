https://ria.ru/20210906/gorbachev-1748849913.html
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР - РИА Новости, 06.09.2021
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР
Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:46
2021-09-06T12:46
2021-09-06T15:41
в мире
руслан хасбулатов
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государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
рсфср
павел палажченко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР Михаила Горбачева в распаде Советского Союза абсурдными.Ранее Хасбулатов заявил, что действия Горбачева "подвели страну к развалу". Он возложил на бывшего главу государства всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому общество считало его пострадавшим, а не виновным.По мнению дипломата, к распаду Советского Союза привел упадок финансовой системы из-за несогласованных действий высших органов власти.Он добавил, что это стало главной причиной очередей в магазинах. При этом руководство так и не пошло на радикальную реформу цен.Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить Горбачева от власти.Сопротивление их действиям возглавил президент России Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей. Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Ельцин, руководитель Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники соглашения отвергали обвинения в разрушении Советского Союза.
https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745817316.html
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в мире, руслан хасбулатов, ссср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, рсфср, павел палажченко, россия
12:46 06.09.2021 (обновлено: 15:41 06.09.2021)
Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР
Дипломат Палажченко: заявление Хасбулатова о вине Горбачева в распаде СССР абсурдно
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко
назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР
Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР
Михаила Горбачева в распаде Советского Союза абсурдными.
Ранее Хасбулатов заявил, что действия Горбачева "подвели страну к развалу". Он возложил на бывшего главу государства всю ответственность за ГКЧП
, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому общество считало его пострадавшим, а не виновным.
"Это попытка человека, который председательствовал на заседании Верховного Совета, где проголосовали дружно все за утверждение Беловежских соглашений, оправдаться за то, что тогда произошло", — отметил Палажченко в беседе с радио "Говорит Москва".
По мнению дипломата, к распаду Советского Союза привел упадок финансовой системы из-за несогласованных действий высших органов власти.
Он добавил, что это стало главной причиной очередей в магазинах. При этом руководство так и не пошло на радикальную реформу цен.
Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить Горбачева от власти.
Сопротивление их действиям возглавил президент России Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей. Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.
Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Ельцин, руководитель Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ
, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники соглашения отвергали обвинения в разрушении Советского Союза.