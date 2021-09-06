https://ria.ru/20210906/gorbachev-1748849913.html

Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР

Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР - РИА Новости, 06.09.2021

Помощник Горбачева ответил на заявление Хасбулатова о распаде СССР

Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:46

2021-09-06T12:46

2021-09-06T15:41

в мире

руслан хасбулатов

ссср

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

рсфср

павел палажченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский дипломат и переводчик Павел Палажченко назвал слова бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о вине экс-президента СССР Михаила Горбачева в распаде Советского Союза абсурдными.Ранее Хасбулатов заявил, что действия Горбачева "подвели страну к развалу". Он возложил на бывшего главу государства всю ответственность за ГКЧП, отметив, что его спасло лишь то, что во время переворота он находился на даче и поэтому общество считало его пострадавшим, а не виновным.По мнению дипломата, к распаду Советского Союза привел упадок финансовой системы из-за несогласованных действий высших органов власти.Он добавил, что это стало главной причиной очередей в магазинах. При этом руководство так и не пошло на радикальную реформу цен.Августовский путч произошел 19 августа 1991 года, когда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), таким образом попытавшись сохранить страну и отстранить Горбачева от власти.Сопротивление их действиям возглавил президент России Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей. Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Ельцин, руководитель Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники соглашения отвергали обвинения в разрушении Советского Союза.

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745817316.html

https://ria.ru/20210822/sistema-1746677684.html

ссср

рсфср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, руслан хасбулатов, ссср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, рсфср, павел палажченко, россия