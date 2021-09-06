https://ria.ru/20210906/germaniya-1748887203.html
В Германии усмотрели "российский след" в рассылке фишинговых писем
В Германии усмотрели "российский след" в рассылке фишинговых писем - РИА Новости, 06.09.2021
В Германии усмотрели "российский след" в рассылке фишинговых писем
ФРГ призвала Россию ограничить действия хакеров перед выборами в бундестаг, заявила на брифинге в Берлине представитель германского МИД Андреа Зассе, сославшись РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:52
2021-09-06T15:52
2021-09-06T16:11
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. ФРГ призвала Россию ограничить действия хакеров перед выборами в бундестаг, заявила на брифинге в Берлине представитель германского МИД Андреа Зассе, сославшись на "надежные сведения" о том, что за случаями рассылки фишинговых электронным писем ряду политиков в Германии якобы стоит именно российская сторона.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно отмечала, что готова к диалогу по кибербезопасности. Непричастность Москвы к кибератакам неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Германии в преддверии федеральных выборов были предприняты попытки получить конфиденциальные данные, в частности, депутатов бундестага и ландтагов (региональных парламентов – ред.) с помощью фишинговых электронных писем (вида интернет-мошенничества, целью которого является кража личных данных пользователя – ред.), чтобы иметь возможность совершить кражу личных данных. Эти атаки могут служить подготовкой к операциям по оказанию влияния, таким как, например, кампании по дезинформации в связи с выборами в бундестаг. У федерального правительства есть надежные сведения, на основании которых за деятельностью Ghostwriter (по данным американской компании в сфере кибербезопасности FireEye, группа хакеров, которая связана с Россией – ред.) могут стоять кибердеятели российского государства и конкретно военной спецслужбы ГРУ", - заявила Зассе, не приведя никаких деталей о том, как связана названная хакерская группа с российскими официальными структурами и в отношении кого были проведены данные кибератаки."Федеральное правительство рассматривает этот неприемлемый подход как угрозу безопасности Федеративной Республики Германия и демократическому процессу волеизъявления, а также как тяжелое бремя для двусторонних отношений. Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту недопустимую киберактивность", - добавила она.По словам представителя МИД, эти требования были переданы немецкой стороной, в том числе на заседании германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября. Зассе заявила, что правительство ФРГ намерено определиться с "дальнейшими мерами" в этой связи.Немецкое федеральное ведомство по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред) отказалось комментировать заявление германского МИД о якобы "российском следе" в рассылке фишинговых писем накануне выборов 26 сентября.На прошлой неделе глава федеральной избирательной комиссии Георг Тиль заявил журналистам в Берлине, что сведений о возможных кибератаках из России в связи с выборами в ФРГ пока нет, "но это не значит, что их не будет".Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.
https://ria.ru/20210528/khakery-1734519821.html
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в мире, берлин (город), германия, россия
15:52 06.09.2021 (обновлено: 16:11 06.09.2021)
В Германии усмотрели "российский след" в рассылке фишинговых писем
МИД Германии усмотрел "российский след" в рассылке фишинговых писем перед выборами
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.
ФРГ призвала Россию
ограничить действия хакеров перед выборами в бундестаг, заявила на брифинге в Берлине
представитель германского МИД Андреа Зассе, сославшись на "надежные сведения" о том, что за случаями рассылки фишинговых электронным писем ряду политиков в Германии якобы стоит именно российская сторона.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва
также неоднократно отмечала, что готова к диалогу по кибербезопасности. Непричастность Москвы к кибератакам неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"В Германии
в преддверии федеральных выборов были предприняты попытки получить конфиденциальные данные, в частности, депутатов бундестага и ландтагов (региональных парламентов – ред.) с помощью фишинговых электронных писем (вида интернет-мошенничества, целью которого является кража личных данных пользователя – ред.), чтобы иметь возможность совершить кражу личных данных. Эти атаки могут служить подготовкой к операциям по оказанию влияния, таким как, например, кампании по дезинформации в связи с выборами в бундестаг. У федерального правительства есть надежные сведения, на основании которых за деятельностью Ghostwriter (по данным американской компании в сфере кибербезопасности FireEye, группа хакеров, которая связана с Россией – ред.) могут стоять кибердеятели российского государства и конкретно военной спецслужбы ГРУ
", - заявила Зассе, не приведя никаких деталей о том, как связана названная хакерская группа с российскими официальными структурами и в отношении кого были проведены данные кибератаки.
"Федеральное правительство рассматривает этот неприемлемый подход как угрозу безопасности Федеративной Республики Германия и демократическому процессу волеизъявления, а также как тяжелое бремя для двусторонних отношений. Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту недопустимую киберактивность", - добавила она.
По словам представителя МИД, эти требования были переданы немецкой стороной, в том числе на заседании германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября. Зассе заявила, что правительство ФРГ намерено определиться с "дальнейшими мерами" в этой связи.
Немецкое федеральное ведомство по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред) отказалось комментировать заявление германского МИД о якобы "российском следе" в рассылке фишинговых писем накануне выборов 26 сентября.
На прошлой неделе глава федеральной избирательной комиссии Георг Тиль заявил журналистам в Берлине, что сведений о возможных кибератаках из России в связи с выборами в ФРГ пока нет, "но это не значит, что их не будет".
Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.