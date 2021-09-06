https://ria.ru/20210906/gazoprovod-1748817983.html

Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"

Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021

Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"

Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:52

2021-09-06T09:52

2021-09-06T09:52

экономика

германия

газпром

wintershall

северный поток — 2

райнер зеле

uniper

россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший этот пост в компании."Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", - сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.Экс-глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект."Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.

https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-06T09:52 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, wintershall, северный поток — 2, райнер зеле, uniper, россия