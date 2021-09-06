Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"
Экс-глава OMV Зеле: затраты на строительство "Северного потока — 2" удалось сократить
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкЛедокол "Юрий Топчев" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший этот пост в компании.
"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", - сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.
Экс-глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы.
"В результате получается некая стоимость. И в случае Nord Stream 2 AG – те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", - заключил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.
"Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.