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https://ria.ru/20210906/gazoprovod-1748817983.html
Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"
Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021
Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"
Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:52
2021-09-06T09:52
экономика
германия
газпром
wintershall
северный поток — 2
райнер зеле
uniper
россия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший этот пост в компании."Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", - сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.Экс-глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект."Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, газпром, wintershall, северный поток — 2, райнер зеле, uniper, россия
09:52 06.09.2021
 
Экс-глава OMV рассказал об экономии на строительстве "Северного потока — 2"

Экс-глава OMV Зеле: затраты на строительство "Северного потока — 2" удалось сократить

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкЛедокол "Юрий Топчев" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Затраты на строительство "Северного потока — 2" в процессе его реализации удалось сократить, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле, 1 сентября покинувший этот пост в компании.
"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", - сказал Зеле в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о том, почему компания вложила в проект только 729 миллионов евро из полной возможной суммы в 950 миллионов.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали
Экс-глава OMV пояснил, что при планировании проекта составляется прогноз объемов работ и цен, а также закладывается дополнительно определенный буфер, непредвиденные расходы.
"В результате получается некая стоимость. И в случае Nord Stream 2 AG – те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", - заключил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.
"Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
 
ЭкономикаГерманияГазпромWintershallСеверный поток — 2Райнер ЗелеUniperРоссия
 
 
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