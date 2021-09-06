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ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом
ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом - РИА Новости, 06.09.2021
ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом
Россияне, находящиеся под домашним арестом, смогут проголосовать на участке, если получат разрешение у суда или следователя, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:51
2021-09-06T17:55
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
цик рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Россияне, находящиеся под домашним арестом, смогут проголосовать на участке, если получат разрешение у суда или следователя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ."Граждане, которые находятся под домашним арестом и кому следственными органами или судом будет разрешен выход из места нахождения под домашним арестом, проголосуют на избирательных участках по месту жительства. А к тем, кто не получит разрешение на выход из дома, члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций переносные урны для голосования доставят на дом", - сказали в ведомстве.В ФСИН добавили, что участие в выборах также примут граждане, которые отбывают наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах. Во всех регионах такие осужденные смогут в самом учреждении."На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели. Кроме того, в дни голосования допуск в СИЗО, где проходят выборы, получат представители СМИ, получившие аккредитацию ЦИК России", - уточнили в ФСИН.Отмечается, что сотрудникам учреждений, которые в день выборов будут находиться на службе, будет также предоставлена возможность принять участие в выборах.В целом, сообщает ФСИН, наравне с другими гражданами России участие в голосовании также примут обладающие избирательным правом подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей в СИЗО, а также лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и отбывающие наказание в виде принудительных работ.Сейчас во всех СИЗО выделены помещения, в которых установлены кабины для тайного голосования. Оказывается содействие в оснащении помещений участковых избирательных комиссий, созданных в учреждениях УИС, необходимым инвентарем.Избирательные участки в следственных изоляторах могут быть стационарными, созданными непосредственно в учреждении, либо выездными. В этом случае члены участковой избирательной комиссии прибывают в СИЗО с переносными урнами.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), цик рф, выборы в государственную думу, россия
17:51 06.09.2021 (обновлено: 17:55 06.09.2021)
 
ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом

ФСИН: россияне под домашним арестом смогут проголосовать, если получат разрешение у суда

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнформационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Россияне, находящиеся под домашним арестом, смогут проголосовать на участке, если получат разрешение у суда или следователя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ.
"Граждане, которые находятся под домашним арестом и кому следственными органами или судом будет разрешен выход из места нахождения под домашним арестом, проголосуют на избирательных участках по месту жительства. А к тем, кто не получит разрешение на выход из дома, члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций переносные урны для голосования доставят на дом", - сказали в ведомстве.
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В ФСИН добавили, что участие в выборах также примут граждане, которые отбывают наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах. Во всех регионах такие осужденные смогут в самом учреждении.
"На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели. Кроме того, в дни голосования допуск в СИЗО, где проходят выборы, получат представители СМИ, получившие аккредитацию ЦИК России", - уточнили в ФСИН.
Отмечается, что сотрудникам учреждений, которые в день выборов будут находиться на службе, будет также предоставлена возможность принять участие в выборах.
В целом, сообщает ФСИН, наравне с другими гражданами России участие в голосовании также примут обладающие избирательным правом подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей в СИЗО, а также лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и отбывающие наказание в виде принудительных работ.
Сейчас во всех СИЗО выделены помещения, в которых установлены кабины для тайного голосования. Оказывается содействие в оснащении помещений участковых избирательных комиссий, созданных в учреждениях УИС, необходимым инвентарем.
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Избирательные участки в следственных изоляторах могут быть стационарными, созданными непосредственно в учреждении, либо выездными. В этом случае члены участковой избирательной комиссии прибывают в СИЗО с переносными урнами.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Госдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЦИК РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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