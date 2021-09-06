https://ria.ru/20210906/fsin-1748913456.html

ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом

ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом - РИА Новости, 06.09.2021

ФСИН объяснила, как проголосовать, находясь под домашним арестом

Россияне, находящиеся под домашним арестом, смогут проголосовать на участке, если получат разрешение у суда или следователя, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:51

2021-09-06T17:51

2021-09-06T17:55

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

цик рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Россияне, находящиеся под домашним арестом, смогут проголосовать на участке, если получат разрешение у суда или следователя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ."Граждане, которые находятся под домашним арестом и кому следственными органами или судом будет разрешен выход из места нахождения под домашним арестом, проголосуют на избирательных участках по месту жительства. А к тем, кто не получит разрешение на выход из дома, члены участковых избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций переносные урны для голосования доставят на дом", - сказали в ведомстве.В ФСИН добавили, что участие в выборах также примут граждане, которые отбывают наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах. Во всех регионах такие осужденные смогут в самом учреждении."На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели. Кроме того, в дни голосования допуск в СИЗО, где проходят выборы, получат представители СМИ, получившие аккредитацию ЦИК России", - уточнили в ФСИН.Отмечается, что сотрудникам учреждений, которые в день выборов будут находиться на службе, будет также предоставлена возможность принять участие в выборах.В целом, сообщает ФСИН, наравне с другими гражданами России участие в голосовании также примут обладающие избирательным правом подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей в СИЗО, а также лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и отбывающие наказание в виде принудительных работ.Сейчас во всех СИЗО выделены помещения, в которых установлены кабины для тайного голосования. Оказывается содействие в оснащении помещений участковых избирательных комиссий, созданных в учреждениях УИС, необходимым инвентарем.Избирательные участки в следственных изоляторах могут быть стационарными, созданными непосредственно в учреждении, либо выездными. В этом случае члены участковой избирательной комиссии прибывают в СИЗО с переносными урнами.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году в РФ с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210906/gosduma-1748822660.html

https://ria.ru/20210811/gosduma-1745319021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), цик рф, выборы в государственную думу, россия