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Религия
https://ria.ru/20210906/evrey-1748922077.html
Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея
Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея - РИА Новости, 06.09.2021
Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея
Единственный проживавший в Афганистане представитель еврейской общины мог остаться в стране и после захвата Кабула талибами, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:00
2021-09-06T20:00
религия
сша
афганистан
федерация еврейских общин россии
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Единственный проживавший в Афганистане представитель еврейской общины мог остаться в стране и после захвата Кабула талибами, сообщил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Раввин также выразил надежду, что в нынешних условиях в стране не произойдет всплеска антисемитизма. "Афганистан сейчас занят разрешением своих острых вопросов: экономики, безопасности, идеологии. Не думаю, что еврейский вопрос есть в политической повестке", - добавил Борода.По данным из открытых источников на момент до захвата власти талибами, единственный в Афганистане еврей Заблон Симантов родился и жил в Кабуле. На протяжении десятилетий он проживал на улице Флауэр-стрит в центральной части города, при единственной действующей в стране синагоге. Предки Симантова, как и все афганские евреи, происходят из Герата, но сам он провел в столице всю жизнь, в том числе и при талибах в 1996-2001 годах.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210906/boroda-1748844412.html
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сша, афганистан, федерация еврейских общин россии, россия
20:00 06.09.2021
 

Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Единственный проживавший в Афганистане представитель еврейской общины мог остаться в стране и после захвата Кабула талибами, сообщил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"По нашим сведениям, в Афганистане проживал только один еврей. И существует две версии: что он уехал два года назад и что он до сих пор продолжает там жить", - сказал Борода, отвечая на вопрос о судьбе представителей еврейской общины Афганистана после прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан"*.
Раввин также выразил надежду, что в нынешних условиях в стране не произойдет всплеска антисемитизма. "Афганистан сейчас занят разрешением своих острых вопросов: экономики, безопасности, идеологии. Не думаю, что еврейский вопрос есть в политической повестке", - добавил Борода.
По данным из открытых источников на момент до захвата власти талибами, единственный в Афганистане еврей Заблон Симантов родился и жил в Кабуле. На протяжении десятилетий он проживал на улице Флауэр-стрит в центральной части города, при единственной действующей в стране синагоге. Предки Симантова, как и все афганские евреи, происходят из Герата, но сам он провел в столице всю жизнь, в том числе и при талибах в 1996-2001 годах.
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
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