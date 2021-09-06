Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Единственный проживавший в Афганистане представитель еврейской общины мог остаться в стране и после захвата Кабула талибами, сообщил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"По нашим сведениям, в Афганистане проживал только один еврей. И существует две версии: что он уехал два года назад и что он до сих пор продолжает там жить", - сказал Борода, отвечая на вопрос о судьбе представителей еврейской общины Афганистана после прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан"*.
Раввин также выразил надежду, что в нынешних условиях в стране не произойдет всплеска антисемитизма. "Афганистан сейчас занят разрешением своих острых вопросов: экономики, безопасности, идеологии. Не думаю, что еврейский вопрос есть в политической повестке", - добавил Борода.
По данным из открытых источников на момент до захвата власти талибами, единственный в Афганистане еврей Заблон Симантов родился и жил в Кабуле. На протяжении десятилетий он проживал на улице Флауэр-стрит в центральной части города, при единственной действующей в стране синагоге. Предки Симантова, как и все афганские евреи, происходят из Герата, но сам он провел в столице всю жизнь, в том числе и при талибах в 1996-2001 годах.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
* Запрещенная в России террористическая организация