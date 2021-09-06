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https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748907183.html
Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2021
Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:26
2021-09-06T17:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.По данным пресс-службы, свыше 23 тысяч участников подмосковного клуба "Активное долголетие" в рамках турпроекта смогли познакомиться с достопримечательностями Московской области с начала года. Наибольшей популярностью у участников клуба пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
17:26 06.09.2021
 

Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
Члены клуба Активное долголетие могут посетить экскурсии в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
"В настоящее время запущены дополнительные экскурсии для участников клуба "Активное долголетие" с питанием и экскурсоводами. Еще 8 тысяч членов клуба могут посетить подобные экскурсии в Московской области до конца года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, свыше 23 тысяч участников подмосковного клуба "Активное долголетие" в рамках турпроекта смогли познакомиться с достопримечательностями Московской области с начала года. Наибольшей популярностью у участников клуба пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.
Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.
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