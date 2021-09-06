Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
"В настоящее время запущены дополнительные экскурсии для участников клуба "Активное долголетие" с питанием и экскурсоводами. Еще 8 тысяч членов клуба могут посетить подобные экскурсии в Московской области до конца года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, свыше 23 тысяч участников подмосковного клуба "Активное долголетие" в рамках турпроекта смогли познакомиться с достопримечательностями Московской области с начала года. Наибольшей популярностью у участников клуба пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.
Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.