https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748907183.html

Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье

Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2021

Члены клуба "Активное долголетие" могут посетить экскурсии в Подмосковье

Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:26

2021-09-06T17:26

2021-09-06T17:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еще 8 тысяч членов клуба "Активное долголетие" могут посетить дополнительные экскурсии в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.По данным пресс-службы, свыше 23 тысяч участников подмосковного клуба "Активное долголетие" в рамках турпроекта смогли познакомиться с достопримечательностями Московской области с начала года. Наибольшей популярностью у участников клуба пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.

https://ria.ru/20210831/veloprokat-1748064076.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы