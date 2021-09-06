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https://ria.ru/20210906/ekaterinburg-1748889895.html
В Екатеринбурге задержали 20 человек после рейда в цыганский поселок
В Екатеринбурге задержали 20 человек после рейда в цыганский поселок - РИА Новости, 06.09.2021
В Екатеринбурге задержали 20 человек после рейда в цыганский поселок
Полиция доставила 20 человек в ОВД по итогам рейда в цыганском поселке в Екатеринбурге, сообщает в понедельник УМВД по городу. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:07
2021-09-06T16:07
происшествия
екатеринбург
омон россии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Полиция доставила 20 человек в ОВД по итогам рейда в цыганском поселке в Екатеринбурге, сообщает в понедельник УМВД по городу.Ранее РИА Новости сообщали в полиции, что в цыганском поселке прошло профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений."В минувшую субботу, 4 сентября, сотрудники екатеринбургской полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд в районе улиц Краснокамской, Шекспира, Рабочих, Викулова. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено более 60 человек. В территориальный ОВД доставлено порядка 20 граждан. При проверке выявлен ряд административных правонарушений", - говорится в сообщении полиции.В УМВД отметили, что необходимость мероприятия обоснована всплеском мошеннических действий в отношении жителей Екатеринбурга, а также информацией о возможном нахождении злоумышленников в указанном районе."В Екатеринбурге в последнее время участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Как правило, подозреваемые, представляясь соцработниками либо дальними родственниками, входят в доверие к пенсионерам и обманывают последних на значительные суммы", - уточняется в сообщении.Так, на днях в Екатеринбурге сыщики уголовного розыска изобличили двух жителей Ставропольского края, которые подозреваются в серии хищений личных сбережений пожилых людей. По данным следствия, злоумышленники на улице подходили к незнакомым пожилым женщинам, представлялись бизнесменами, и просили оказать помощь. Со слов лжепредпринимателей, они занимались поставками вина, но таможня задержала фуры с большим количеством продукции."По их легенде, чтобы машины пропустили, необходимо было заплатить крупную сумму в виде налога. Своими деньгами, которые у них имелись, они воспользоваться не могли, так как таможня их уже зафиксировала. В качестве налога требовался 1 миллион рублей и более. Мошенники же обещали пенсионерам, что после получения груза им быстро перечислят занятые деньги и еще 500 тысяч сверху. Доверчивые граждане в надежде на солидную прибыль соглашались помочь неизвестным, а спустя несколько часов понимали, что стали жертвами аферистов", - сообщается в релизе.
https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html
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происшествия, екатеринбург, омон россии, россия
16:07 06.09.2021
 
В Екатеринбурге задержали 20 человек после рейда в цыганский поселок

В Екатеринбурге полиция доставила в ОВД 20 человек по итогам рейда в цыганском поселке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Полиция доставила 20 человек в ОВД по итогам рейда в цыганском поселке в Екатеринбурге, сообщает в понедельник УМВД по городу.
Ранее РИА Новости сообщали в полиции, что в цыганском поселке прошло профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:11
Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны
"В минувшую субботу, 4 сентября, сотрудники екатеринбургской полиции при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд в районе улиц Краснокамской, Шекспира, Рабочих, Викулова. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено более 60 человек. В территориальный ОВД доставлено порядка 20 граждан. При проверке выявлен ряд административных правонарушений", - говорится в сообщении полиции.
В УМВД отметили, что необходимость мероприятия обоснована всплеском мошеннических действий в отношении жителей Екатеринбурга, а также информацией о возможном нахождении злоумышленников в указанном районе.
"В Екатеринбурге в последнее время участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Как правило, подозреваемые, представляясь соцработниками либо дальними родственниками, входят в доверие к пенсионерам и обманывают последних на значительные суммы", - уточняется в сообщении.
Кадры массовой драки в Подмосковье
Вчера, 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов
Так, на днях в Екатеринбурге сыщики уголовного розыска изобличили двух жителей Ставропольского края, которые подозреваются в серии хищений личных сбережений пожилых людей. По данным следствия, злоумышленники на улице подходили к незнакомым пожилым женщинам, представлялись бизнесменами, и просили оказать помощь. Со слов лжепредпринимателей, они занимались поставками вина, но таможня задержала фуры с большим количеством продукции.
"По их легенде, чтобы машины пропустили, необходимо было заплатить крупную сумму в виде налога. Своими деньгами, которые у них имелись, они воспользоваться не могли, так как таможня их уже зафиксировала. В качестве налога требовался 1 миллион рублей и более. Мошенники же обещали пенсионерам, что после получения груза им быстро перечислят занятые деньги и еще 500 тысяч сверху. Доверчивые граждане в надежде на солидную прибыль соглашались помочь неизвестным, а спустя несколько часов понимали, что стали жертвами аферистов", - сообщается в релизе.
 
ПроисшествияЕкатеринбургОМОН РоссииРоссия
 
 
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