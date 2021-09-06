https://ria.ru/20210906/dtp-1748931618.html

В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате

В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате - РИА Новости, 06.09.2021

В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате

В Иркутске следователи проверят сообщения о том, что депутат Законодательного собрания Антон Романов сбил человека на пешеходном переходе. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:47

2021-09-06T19:47

2021-09-06T20:40

происшествия

дтп

свердловский район

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg

ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. В Иркутске следователи проверят сообщения о том, что депутат Законодательного собрания Антон Романов сбил человека на пешеходном переходе.По данным ведомства, 18 августа парламентарий, управляя внедорожником, наехал на девушку, пересекавшую дорогу в Свердловском районе города. "Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии", — говорится в сообщении СУ СК по региону.Отмечается, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и несколько других телесных повреждений.Информация о ДТП с участием депутата появилась в СМИ и соцсетях 6 сентября. В видеообращении девушка, которую он сбил на пешеходном переходе, объяснила, что инцидент произошел в середине августа. Романов, по ее словам, не стал вызывать ГИБДД, сам отвез ее в больницу и пообещал оказать помощь при лечении, но, как она утверждает, обещание не сдержал.

https://ria.ru/20210714/deputat-1741225686.html

свердловский район

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, свердловский район, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), авто, россия