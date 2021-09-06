https://ria.ru/20210906/dtp-1748931618.html
В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате
В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате - РИА Новости, 06.09.2021
В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате
В Иркутске следователи проверят сообщения о том, что депутат Законодательного собрания Антон Романов сбил человека на пешеходном переходе. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:47
2021-09-06T19:47
2021-09-06T20:40
происшествия
дтп
свердловский район
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. В Иркутске следователи проверят сообщения о том, что депутат Законодательного собрания Антон Романов сбил человека на пешеходном переходе.По данным ведомства, 18 августа парламентарий, управляя внедорожником, наехал на девушку, пересекавшую дорогу в Свердловском районе города. "Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии", — говорится в сообщении СУ СК по региону.Отмечается, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и несколько других телесных повреждений.Информация о ДТП с участием депутата появилась в СМИ и соцсетях 6 сентября. В видеообращении девушка, которую он сбил на пешеходном переходе, объяснила, что инцидент произошел в середине августа. Романов, по ее словам, не стал вызывать ГИБДД, сам отвез ее в больницу и пообещал оказать помощь при лечении, но, как она утверждает, обещание не сдержал.
https://ria.ru/20210714/deputat-1741225686.html
свердловский район
иркутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, свердловский район, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), авто, россия
19:47 06.09.2021 (обновлено: 20:40 06.09.2021)
В Иркутске проверят сообщения о сбившем девушку местном депутате
СК в Иркутске проводит проверку по факту ДТП с участием местного депутата
ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости.
В Иркутске
следователи проверят сообщения о том, что депутат Законодательного собрания Антон Романов сбил человека на пешеходном переходе.
По данным ведомства, 18 августа парламентарий, управляя внедорожником, наехал на девушку, пересекавшую дорогу в Свердловском районе города.
"Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии", — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и несколько других телесных повреждений.
Информация о ДТП с участием депутата появилась в СМИ и соцсетях 6 сентября. В видеообращении девушка, которую он сбил на пешеходном переходе, объяснила, что инцидент произошел в середине августа. Романов, по ее словам, не стал вызывать ГИБДД, сам отвез ее в больницу и пообещал оказать помощь при лечении, но, как она утверждает, обещание не сдержал.