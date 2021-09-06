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В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 06.09.2021
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками
Пятеро взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения иномарок в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:43
2021-09-06T14:43
происшествия
дтп
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Пятеро взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения иномарок в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.По ее словам, в результате ДТП пострадали семь человек. Травмы получили 32-летний водитель Great Wall, его жена 28 лет, пятилетний сын и годовалая дочь, а также 52-летний водитель Hyundai и пассажиры этого автомобиля - мужчина 57 лет и женщина 53 лет."Все пострадавшие - жители Воронежской области. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210906/dtp-1748814464.html
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происшествия, дтп, воронежская область
14:43 06.09.2021
 
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с двумя иномарками в Воронежской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Пятеро взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения иномарок в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
"Сегодня в 12.20 часов на 25-м километре автодороги "Воронеж - Нововоронеж" (Новоусманский район) произошло столкновение автомобиля Great Wall, двигавшегося со стороны города Воронеж, и встречного автомобиля Hyundai Solaris", - сообщила Куликова.
По ее словам, в результате ДТП пострадали семь человек. Травмы получили 32-летний водитель Great Wall, его жена 28 лет, пятилетний сын и годовалая дочь, а также 52-летний водитель Hyundai и пассажиры этого автомобиля - мужчина 57 лет и женщина 53 лет.
"Все пострадавшие - жители Воронежской области. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств", - добавила собеседница агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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