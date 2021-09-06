https://ria.ru/20210906/dannye-1748926616.html
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов - РИА Новости, 06.09.2021
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов
Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:00
2021-09-06T19:00
2021-09-06T19:00
происшествия
технологии
омск
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
персональные данные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области.По материалам регионального УФСБ, в июле 2021 года житель Омска, работая специалистом салона сотовой связи, неправомерно использовал персональные данные одного из абонентов, принадлежащие оператору мобильной связи. Омич фотографировал персональные данные на свой мобильный телефон и пересылал третьим лицам в мессенджере, получая за это вознаграждение, добавили в УФСБ по Омской области."При личном обращении к нему с просьбой установить владельца номера, он заходил в базу данных и эти данные предоставлял третьим лицам за деньги. Также наоборот, когда к нему обращались с просьбой установить номер определённого человека, он предоставлял эти данные", - пояснили в пресс-службе Управления ФСБ по Омской области.Выявлено более 40 случаев незаконной передачи персональных данных абонентов. За разглашение персональных данных на сотрудника салона сотовой связи завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту уголовного дела грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, персональные данные
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов
ФСБ: на сотрудника салона сотовой связи в Омске завели дело за продажу данных абонентов