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В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов - РИА Новости, 06.09.2021
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов
Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:00
2021-09-06T19:00
происшествия
технологии
омск
омская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
персональные данные
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области.По материалам регионального УФСБ, в июле 2021 года житель Омска, работая специалистом салона сотовой связи, неправомерно использовал персональные данные одного из абонентов, принадлежащие оператору мобильной связи. Омич фотографировал персональные данные на свой мобильный телефон и пересылал третьим лицам в мессенджере, получая за это вознаграждение, добавили в УФСБ по Омской области."При личном обращении к нему с просьбой установить владельца номера, он заходил в базу данных и эти данные предоставлял третьим лицам за деньги. Также наоборот, когда к нему обращались с просьбой установить номер определённого человека, он предоставлял эти данные", - пояснили в пресс-службе Управления ФСБ по Омской области.Выявлено более 40 случаев незаконной передачи персональных данных абонентов. За разглашение персональных данных на сотрудника салона сотовой связи завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту уголовного дела грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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происшествия, технологии, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, персональные данные
19:00 06.09.2021
 
В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов

ФСБ: на сотрудника салона сотовой связи в Омске завели дело за продажу данных абонентов

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области.
По материалам регионального УФСБ, в июле 2021 года житель Омска, работая специалистом салона сотовой связи, неправомерно использовал персональные данные одного из абонентов, принадлежащие оператору мобильной связи. Омич фотографировал персональные данные на свой мобильный телефон и пересылал третьим лицам в мессенджере, получая за это вознаграждение, добавили в УФСБ по Омской области.
"При личном обращении к нему с просьбой установить владельца номера, он заходил в базу данных и эти данные предоставлял третьим лицам за деньги. Также наоборот, когда к нему обращались с просьбой установить номер определённого человека, он предоставлял эти данные", - пояснили в пресс-службе Управления ФСБ по Омской области.
Выявлено более 40 случаев незаконной передачи персональных данных абонентов. За разглашение персональных данных на сотрудника салона сотовой связи завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту уголовного дела грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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ПроисшествияТехнологииОмскОмская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россияперсональные данные
 
 
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