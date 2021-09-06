https://ria.ru/20210906/dannye-1748926616.html

В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов

В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов - РИА Новости, 06.09.2021

В Омске завели дело на сотрудника салона связи за продажу данных абонентов

Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:00

2021-09-06T19:00

2021-09-06T19:00

происшествия

технологии

омск

омская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

персональные данные

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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Сотрудника омского салона сотовой связи будут судить за продажу персональных данных владельцев сим-карт, рассказали РИА Новости в УФСБ по Омской области.По материалам регионального УФСБ, в июле 2021 года житель Омска, работая специалистом салона сотовой связи, неправомерно использовал персональные данные одного из абонентов, принадлежащие оператору мобильной связи. Омич фотографировал персональные данные на свой мобильный телефон и пересылал третьим лицам в мессенджере, получая за это вознаграждение, добавили в УФСБ по Омской области."При личном обращении к нему с просьбой установить владельца номера, он заходил в базу данных и эти данные предоставлял третьим лицам за деньги. Также наоборот, когда к нему обращались с просьбой установить номер определённого человека, он предоставлял эти данные", - пояснили в пресс-службе Управления ФСБ по Омской области.Выявлено более 40 случаев незаконной передачи персональных данных абонентов. За разглашение персональных данных на сотрудника салона сотовой связи завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Фигуранту уголовного дела грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

омск

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, технологии, омск, омская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, персональные данные