18:15 06.09.2021 (обновлено: 20:16 17.09.2021)
Мосприрода: популяция бобров в Москве увеличилась на 20% с 2019 года
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Популяция бобров в Москве с 2019 года увеличилась на 20% до 40 особей, сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"В Москве бобров можно встретить на природных территориях, например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке, от МКАДа в Строгино до Крылатского, включая Большой Строгинский затон, в пойме реки Алешинка природного комплекса №178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Популяция бобров увеличилась на 20% до 40 особей с 2019 года", - рассказала Струкова.
По ее словам, с началом осенних дождей и повышением уровня воды бобры начинают активно перемещаться в поисках удобного участка для зимовки. Осенью они активно заготавливают древесный корм по береговой линии и могут мигрировать между Москвой и Подмосковьем.
Струкова рассказала, что специалисты встретили 11 бобров в "Покровском-Стрешневе", 10 особей - в "Останкино". Еще по шесть бобров живут на территории парка "Москворецкий" и в природном комплексе №178, четыре - в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Также, по мнению специалистов, бобры обитают на территории природно-исторического парка "Царицыно", заказника "Зеленоградский", в долине реки Ржавка.