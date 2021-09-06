https://ria.ru/20210906/bobry-1750610311.html

Мосприрода: популяция бобров в Москве увеличилась на 20% с 2019 года

Мосприрода: популяция бобров в Москве увеличилась на 20% с 2019 года - РИА Новости, 17.09.2021

Мосприрода: популяция бобров в Москве увеличилась на 20% с 2019 года

Популяция бобров в Москве с 2019 года увеличилась на 20% до 40 особей, сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-06T18:15

2021-09-06T18:15

2021-09-17T20:16

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москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Популяция бобров в Москве с 2019 года увеличилась на 20% до 40 особей, сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.По ее словам, с началом осенних дождей и повышением уровня воды бобры начинают активно перемещаться в поисках удобного участка для зимовки. Осенью они активно заготавливают древесный корм по береговой линии и могут мигрировать между Москвой и Подмосковьем.Струкова рассказала, что специалисты встретили 11 бобров в "Покровском-Стрешневе", 10 особей - в "Останкино". Еще по шесть бобров живут на территории парка "Москворецкий" и в природном комплексе №178, четыре - в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Также, по мнению специалистов, бобры обитают на территории природно-исторического парка "Царицыно", заказника "Зеленоградский", в долине реки Ржавка.

https://ria.ru/20210811/bogomoly-1745476952.html

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московская область (подмосковье), москва, строгино, городское хозяйство москвы, мосприрода