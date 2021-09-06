https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748830437.html

Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия

Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия - РИА Новости, 06.09.2021

Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия

Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:09

2021-09-06T11:09

2021-09-06T11:09

общество

япония

хабаровск

сергей нарышкин

российское историческое общество

фонд президентских грантов

без срока давности

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому советские части были заблаговременно защищены, а вот сами же японцы тогда понесли серьезные потери, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник."А вот сами японцы, по иронии судьбы, понесли в этой атаке серьезные потери", - добавил он.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748827201.html

япония

хабаровск

россия

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общество, япония, хабаровск, сергей нарышкин, российское историческое общество, фонд президентских грантов, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"