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https://ria.ru/20210906/biooruzhie-1748830437.html
Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия
Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия - РИА Новости, 06.09.2021
Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия
Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:09
2021-09-06T11:09
общество
япония
хабаровск
сергей нарышкин
российское историческое общество
фонд президентских грантов
без срока давности
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому советские части были заблаговременно защищены, а вот сами же японцы тогда понесли серьезные потери, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник."А вот сами японцы, по иронии судьбы, понесли в этой атаке серьезные потери", - добавил он.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
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общество, япония, хабаровск, сергей нарышкин, российское историческое общество, фонд президентских грантов, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
11:09 06.09.2021
 
Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия

Нарышкин: разведка помогла спасти Красную Армию в 1939 году от японского биооружия

© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкОфицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Виктор Темин
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому советские части были заблаговременно защищены, а вот сами же японцы тогда понесли серьезные потери, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.
"Один из первых примеров боевого применения искусственно выведенных бацилл имел место на Халхин-Голе (во время боев советско-монгольских войск против японской армии в 1939 году). Болезнетворные бактерии были выпущены в реку, но, следует отдать должное советской разведке, наши части были об этом предупреждены и заблаговременно применили меры защиты", - сказал Нарышкин.
"А вот сами японцы, по иронии судьбы, понесли в этой атаке серьезные потери", - добавил он.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
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Вчера, 10:56
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ОбществоЯпонияХабаровскСергей НарышкинРоссийское историческое обществоФонд президентских грантовБез срока давностиРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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