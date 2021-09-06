Нарышкин рассказал, как удалось спасти Красную Армию от японского биооружия
Нарышкин: разведка помогла спасти Красную Армию в 1939 году от японского биооружия
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкОфицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Советская разведка заранее знала, что Япония во время боев на Халхин-Голе в 1939 году применит против Красной Армии бактериологическое оружие, благодаря этому советские части были заблаговременно защищены, а вот сами же японцы тогда понесли серьезные потери, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.
"Один из первых примеров боевого применения искусственно выведенных бацилл имел место на Халхин-Голе (во время боев советско-монгольских войск против японской армии в 1939 году). Болезнетворные бактерии были выпущены в реку, но, следует отдать должное советской разведке, наши части были об этом предупреждены и заблаговременно применили меры защиты", - сказал Нарышкин.
"А вот сами японцы, по иронии судьбы, понесли в этой атаке серьезные потери", - добавил он.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.