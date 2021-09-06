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Эксперт: Красная армия сорвала создание Японией "идеального" биооружия
Эксперт: Красная армия сорвала создание Японией "идеального" биооружия - РИА Новости, 06.09.2021
Эксперт: Красная армия сорвала создание Японией "идеального" биооружия
Красная армия, в августе 1945 года стремительно разгромившая Квантунскую армию, не дала Японии создать "идеальное" бактериологическое оружие на основе чумных... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:56
2021-09-06T10:56
безопасность
япония
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Красная армия, в августе 1945 года стремительно разгромившая Квантунскую армию, не дала Японии создать "идеальное" бактериологическое оружие на основе чумных микробов, сообщил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.Выступая на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", Супотницкий отметил, что японские военные в 1930-х - 1945 годах в качестве основы для своего бактериологического оружия в основном использовали возбудителей чумы.По его словам, к концу Второй мировой войны в Японии были разработаны боеприпасы, содержащие бактерии чумы, которые взрывались на нужной высоте в зависимости от рельефа местности, чтобы радиус поражения был бы наибольшим."Они не доработали эту тему благодаря действиям советских войск. А так это был бы идеальный способ", - добавил Супотницкий.Идея использовать блох, разносящих чуму, в качестве средства массового поражения людей, принадлежала идеологу и организатору японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.В начале 1930-х годов Исии, микробиолог по образованию, предложил руководству японского военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами. В 1936-1942 годах и с марта 1945 года до разгрома Японии, ознаменовавшего собой конец Второй мировой войны, Исии руководил специальным отрядом номер 731 Квантунской армии, в котором разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие.Как следует из протоколов допросов бывших сотрудников отряда 731, Исии был фанатично предан идее создания эффективных средств ведения бактериологической войны, искал возможности повысить вирулентность (заразность) различных микробов и нарабатывать их в количествах, необходимых для ведения бактериологической войны. Исии изобрел специальную бомбу, которая бы, по его мнению, демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия.Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.В отряде 731, как и в другом спецотряде 100, велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Тот после разгрома Японии попал в плен к американцам, которые укрыли его от возмездия в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html
https://ria.ru/20210825/bakterii-1747125969.html
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безопасность, япония, вторая мировая война (1939-1945), без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
10:56 06.09.2021
 
Эксперт: Красная армия сорвала создание Японией "идеального" биооружия

Военный микробиолог: Красная армия сорвала создание Японией "идеального" биооружия с чумой

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкРазгром Квантунской армии в конце II Мировой войны
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Красная армия, в августе 1945 года стремительно разгромившая Квантунскую армию, не дала Японии создать "идеальное" бактериологическое оружие на основе чумных микробов, сообщил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
Выступая на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", Супотницкий отметил, что японские военные в 1930-х - 1945 годах в качестве основы для своего бактериологического оружия в основном использовали возбудителей чумы.
"Они рассчитывали создать эпидемическую цепочку распространяется чумы. Чтобы биологическое поражение распространялось само по себе. Летальный исход при легочной чуме стопроцентный", - сказал военный микробиолог.
По его словам, к концу Второй мировой войны в Японии были разработаны боеприпасы, содержащие бактерии чумы, которые взрывались на нужной высоте в зависимости от рельефа местности, чтобы радиус поражения был бы наибольшим.
"Они не доработали эту тему благодаря действиям советских войск. А так это был бы идеальный способ", - добавил Супотницкий.
Советско-японские переговоры о капитуляции Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 03:29
В России рассекретили документы о японском "чумном" оружии
Идея использовать блох, разносящих чуму, в качестве средства массового поражения людей, принадлежала идеологу и организатору японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.
В начале 1930-х годов Исии, микробиолог по образованию, предложил руководству японского военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами. В 1936-1942 годах и с марта 1945 года до разгрома Японии, ознаменовавшего собой конец Второй мировой войны, Исии руководил специальным отрядом номер 731 Квантунской армии, в котором разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие.
Как следует из протоколов допросов бывших сотрудников отряда 731, Исии был фанатично предан идее создания эффективных средств ведения бактериологической войны, искал возможности повысить вирулентность (заразность) различных микробов и нарабатывать их в количествах, необходимых для ведения бактериологической войны. Исии изобрел специальную бомбу, которая бы, по его мнению, демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия.
Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 03:06
ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
В отряде 731, как и в другом спецотряде 100, велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 09:12
ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Вице-адмирал Коширо Оикава и Генерал-лейтенант Отодзо Ямада на борту крейсера Идзумо, флагмана японского флота в водах Китая, 27 января 1939 года - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:17
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Тот после разгрома Японии попал в плен к американцам, которые укрыли его от возмездия в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Встреча парламентеров капитулировавшей Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 03:09
ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
 
БезопасностьЯпонияВторая мировая война (1939-1945)Без срока давностиРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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